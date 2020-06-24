Телеведуча Олена Фроляк поділилася своїм сімейним рецептом літнього пирога з полуницею. Кростата — це вишуканий десерт, який походить з Італії. До речі, цей пиріг можна зробити не тільки з полуниці, а й із будь-якої сезонної ягоди або фрукта: малини, сливи, персика — із чого завгодно!

Інгредієнти:

Борошно — 200 г

Цукор — 10 г

Цедра лимона — 2 ст. л.

Сік 1 лимона

Оливкова олія — 2 ст. л.

Яблучний сік — 120 мл

Дрібка солі

Полуниця — 500 г

Цукор — 80 г

Желатин — 10 г

Бринза — 250 г

Білок яєчний — 1 шт.

Читайте також: Маски для обличчя з полуниці: рецепти Приготування: Борошно змішати з цедрою лимона, цукром, оливковою олією, сіллю. Перемішати. Влити яблучний сік. Скачати тісто в кулю, загорнути плівкою, відправити в холодильник на 30 хвилин. Розкачати тісто, покласти в круглу форму, зробити з тіста бортики. Накрити фольгою, насипати всередину сіль великого помолу. Випікати за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Замочити желатин у холодній воді на 10 хвилин. Дрібно нарізати полуницю, залишити 2 шт. для прикрашання. Полуницю змішати з цукром, соком лимона, желатином, перемішати. Додати нарізану бринзу. Збити яєчний білок, ввести в полуничну суміш. Усе збити в блендері. Влити готовий крем у кошик з тіста. Поставити в холодильник на 4 години. Подавати охолодженим зі шматочками полуниці. Video: Полуничний пиріг кростата від Олени Фроляк Пиріг з полуницею - рецепт літнього італійського пирога, в тісто якого додають яблучний сік, а в начинку - бринзу. Як приготувати смачний пиріг з полуницею, читайте в матеріалі Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре