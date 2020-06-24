Несумісність біоритмів – проблема, через яку страждають тисячі подружніх пар. Стільки жінок псують власні нерви через чоловіків, котрі сплять до обіду. А чоловіки страждають через постійно знервованих дружин, які вимагають раннього підйому. Що робити, коли ви з коханою людиною не співпадаєте за біоритмами: хтось із вас – сова, а інший – жайворонок? Чи є компроміс? Читайте в матеріалі, що з’ясували ведучі та експерти «Все буде добре»!

Сексолог Неллі Верховська розповіла, чому взагалі люди діляться на сов та жайворонків. Відповідно до однієї з теорій, біоритми – це своєрідні інстинкти, закладені ще за доісторичних часів. Аби вижити, людям необхідно було нести варту цілодобово: охороняти печеру, захищати плем’я від хижаків, слідкувати за вогнищем. Задля цього наші предки змінювали однин одного на посту: одні несли варту вдень, інші – вночі, коли перші відпочивали. Саме тому з точки зору безпеки сова та жайворонок – вкрай гармонійна пара. Незважаючи на те, що зараз ми можемо у будь-який час спати спокійно, й досі спрацьовує генетична пам’ять.

Як визначити свій біоритм?

Вранці, відразу після пробудження, не встаючи з ліжка протягом 3-х днів вимірюйте пульс і кількість вдихів за 1 хвилину. Показник пульсу розділіть на число вдихів. Враховуйте, що пробудження має бути звичним для вас, у зручний час і без сторонньої допомоги, адже сигнал будильника може призвести до підвищення пульсу (вимірювання протягом 3-х днів необхідне для більшої достовірності результатів тесту).

Результат:

якщо отримане співвідношення менше 3:1, наприклад, пульс 90 ударів, а вдихів 30 (90:30 = 3), то ви — «сова» , і прокинулися ще не остаточно, про це свідчить нечастий пульс;

індекс вище 5:1 мають «жайворонки» : вони прокидаються з частим пульсом, готовими до активних дій;

індекс 4:1 говорить про відношення його володаря до «голубів» — цей біоритм дає змогу людям пристосовуватися до сучасних умов життя.

Зверніть увагу! Якщо силоміць перелаштовувати себе, організм відчуватиме, що живе не у власному біоритмі. Це загрожує здоров’ю. Якщо людина постійно втомлена, часто хворіє і страждає від депресивних станів, ймовірно, що вона живе не за власним біоритмом.

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Як ужитися із партнером-совою?

По-перше, потрібна взаємна повага. Не варто докоряти і постійно заважати спати партнеру, будити його поцілунками, коли ви прокинулися, а він ще спить. По-друге, домовляйтеся. Декілька простих порад допоможуть знайти совам та жайворонкам компроміс!

Якщо ваша половинка спить до обіду у вихідний день, не сердьтеся і не намагайтеся розбудити. Проведіть час із користю для себе: зробіть манікюр, зачіску, смачно поснідайте. А коли коханий нарешті прокинеться, ви, відпочивши у своє задоволення, можете скористатися чоловічою фізіологією і зайнятися дорослими справами. Змістити режим на 1,5 години в обидві сторони буде легко, якщо ви (жайворонок) почнете лягати спати на 15 хвилин пізніше, а ваш партнер (сова) на 15 хвилин раніше. З часом режим кожного з вас зсунеться на 1,5 години і ви матимете 3 додаткові години разом. Інтимне життя в парі сова-жайворонок може стати дуже яскравим, якщо знайти правильний підхід. Так, вдалим моментом для кохання стане час, коли жайворонок збирається до ліжка, адже сова в цей час якраз дуже енергійна. Спільні сніданки, обіди та вечері у вас можуть не виходити. Однак виберіть час дня, зручний обом, щоб хоча б один прийом їжі у вас співпадав. Розмови і обмін новинами за столом дуже зближують. Якщо кожен з вас уже працює над зміщенням сну на 1,5 години, варто подумати про спільний сніданок звечора. Якщо у вас є мультиварка – встановіть програму перед сном, щоб вранці на вас чекав готовий сніданок. Або заморозьте їжу, а вранці просто розігрійте. Таким чином, прокинувшись, ви більше часу проведете разом, не витрачаючи його на готування страв. Підходьте до справи із фантазією – хоча б раз на місяць спробуйте пожити за сценарієм своєї половинки. Сови — станьте жайворонком, і навпаки. Це дасть змогу краще розуміти один одного.

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Video: Сови і жайворонки: як ужитися Сови і жайворонки: як ужитися разом, якщо біоритми не збігаються. У матеріалі розповідаємо про людей з різними біоритмами і ділимося порадами на тему того, як ужитися совам і жайворонкам.

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