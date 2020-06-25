Спека пересушує шкіру, й ви намагаєтеся знайти засіб, який допоможе її зволожити? Зволожуюча маска з персиками очистить, захистить і наситить шкіру всім необхідним під час спекотного літа. А робиться така зволожуюча маска всього з 4 інгредієнтів. Яких? Дізнайтеся з нашого матеріалу.

Інгредієнти:

1 ч. л. кашки персика (або абрикоса)

1 ч. л. кашки свіжого кабачка 1 ч.л.

1 ч. л. мигдалевої (або оливкової) олії

2 ч. л. гречаного борошна (можна перемолоти гречку в кавомолці)

Приготування:

Персик (або кілька абрикосів) очистити від шкірки, видалити кісточку. Якщо м’якоть м’яка – розтовкти в кашку, якщо тверда – натерти на тертку. Відрізати шматочок кабачка – натерти на дрібній тертці. З’єднати всі інгредієнти в зазначених пропорціях. Перемішати (злегка розминаючи). Має вийти маса, що зовні нагадує дуже густу сметану.

Використання:

Маску наносимо на очищену шкіру обличчя на 10 хвилин (уникаючи області очей і губ). Знімаємо вологим ватним диском, залишки змиваємо прохолодною водою. Наносимо крем за типом шкіри.

Маску робимо 1 раз на 6-7 днів.

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Користь інгредієнтів:

Персик освіжає шкіру, робить її еластичною, здатний активізувати процес перенесення кисню до тканин шкіри, утримувати безцінну вологу в її клітинах. М’якоть абрикоса благотворно діє на шкіру обличчя: освіжає і омолоджує, робить шкіру пружною і еластичною, оберігає від надмірної сухості. Кабачок стимулює обмінні процеси в шкірі, зволожує й очищає шкірні покриви. Допоможе позбутися від надмірної сухості, омолодити шкіру, зробити її пружною й еластичною. Гречана мука зміцнює кровоносні судини та нервову систему, допомагає при порушенні обміну речовин, сприяє очищенню шкіри і виведенню токсинів.

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