Очищаюча маска з персиками
25.06.2020
Спека пересушує шкіру, й ви намагаєтеся знайти засіб, який допоможе її зволожити? Зволожуюча маска з персиками очистить, захистить і наситить шкіру всім необхідним під час спекотного літа. А робиться така зволожуюча маска всього з 4 інгредієнтів. Яких? Дізнайтеся з нашого матеріалу.
Інгредієнти:
- 1 ч. л. кашки персика (або абрикоса)
- 1 ч. л. кашки свіжого кабачка 1 ч.л.
- 1 ч. л. мигдалевої (або оливкової) олії
- 2 ч. л. гречаного борошна (можна перемолоти гречку в кавомолці)
Приготування:
- Персик (або кілька абрикосів) очистити від шкірки, видалити кісточку.
- Якщо м’якоть м’яка – розтовкти в кашку, якщо тверда – натерти на тертку.
- Відрізати шматочок кабачка – натерти на дрібній тертці.
- З’єднати всі інгредієнти в зазначених пропорціях. Перемішати (злегка розминаючи).
- Має вийти маса, що зовні нагадує дуже густу сметану.
Використання:
Маску наносимо на очищену шкіру обличчя на 10 хвилин (уникаючи області очей і губ). Знімаємо вологим ватним диском, залишки змиваємо прохолодною водою. Наносимо крем за типом шкіри.
Маску робимо 1 раз на 6-7 днів.
Більше на тему: Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт Аніти Луценко
Користь інгредієнтів:
- Персик освіжає шкіру, робить її еластичною, здатний активізувати процес перенесення кисню до тканин шкіри, утримувати безцінну вологу в її клітинах.
- М’якоть абрикоса благотворно діє на шкіру обличчя: освіжає і омолоджує, робить шкіру пружною і еластичною, оберігає від надмірної сухості.
- Кабачок стимулює обмінні процеси в шкірі, зволожує й очищає шкірні покриви.
- Допоможе позбутися від надмірної сухості, омолодити шкіру, зробити її пружною й еластичною.
- Гречана мука зміцнює кровоносні судини та нервову систему, допомагає при порушенні обміну речовин, сприяє очищенню шкіри і виведенню токсинів.
Більше на тему: Рецепти масок для обличчя в домашніх умовах: топ-10
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=