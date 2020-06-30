Наливка з пелюстками троянд: рецепт від Оксани Височанської
30.06.2020
Ви у захваті від варення з пелюстками троянд? Тоді вам точно припаде до смаку оригінальна наливка від Оксани Височанської! Пелюстки чайної троянди додають напою неймовірно витонченого і ніжного смаку, який ви і ваші гості будtnt не в силах забути!
Більше на тему: Рецепт вина із винограду в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Пелюстки чайної троянди – 100 г
- Спирт (очищений) – 60 мл
- Вода (кип’ячена) – 460 мл
- Цукор – 140 г
- Лимонна кислота – ½ ч. л.
Більше на тему: Покроковий рецепт малинової наливки
Приготування:
- Пелюстки троянд залити окропом (залишивши 1/5 частини води).
- Додати лимонну кислоту, розмішати до розчинення.
- Поставити у холодне темне місце на 2-3 дні.
- Відцідити рідину.
- Приготувати сироп з цукру і води, що залишилася.
- Додати сік з пелюсток троянд, перемішати.
- Додати спирт, перелити у скляну банку, накрити кришкою.
- Настоювати 2-3 тижні у темному прохолодному місці.
Більше на тему: Лимонна настоянка
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=