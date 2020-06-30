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Наливка з пелюстками троянд: рецепт від Оксани Височанської

30.06.2020

Ви у захваті від варення з пелюстками троянд? Тоді вам точно припаде до смаку оригінальна наливка від Оксани Височанської! Пелюстки чайної троянди додають напою неймовірно витонченого і ніжного смаку, який ви і ваші гості будtnt не в силах забути!

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Інгредієнти:

  • Пелюстки чайної троянди – 100 г
  • Спирт (очищений) – 60 мл
  • Вода (кип’ячена) – 460 мл
  • Цукор – 140 г
  • Лимонна кислота – ½ ч. л.

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Приготування:

  1. Пелюстки троянд залити окропом (залишивши 1/5 частини води).
  2. Додати лимонну кислоту, розмішати до розчинення.
  3. Поставити у холодне темне місце на 2-3 дні.
  4. Відцідити рідину.
  5. Приготувати сироп з цукру і води, що залишилася.
  6. Додати сік з пелюсток троянд, перемішати.
  7. Додати спирт, перелити у скляну банку, накрити кришкою.
  8. Настоювати 2-3 тижні у темному прохолодному місці.

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