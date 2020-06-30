Щоб не обгоріти на пляжі, загоряти потрібно тільки вранці або ввечері, а також використовувати якісні засоби для догляду за шкірою. І зовсім не обов’язково купувати їх у магазині. Як приготувати засіб для засмаги в домашніх умовах і маску для обгорілої шкіри, читайте в нашому матеріалі.

Засіб для засмаги

Інгредієнти:

Натуральна мелена кава – 50 г

Горіхове масло – 100 мг

Приготування:

Інгредієнти змішати, вилити в темну пляшку і поставити в темне прохолодне місце на 7-14 днів. Час від часу баночку потрібно збовтувати, а по закінченню терміну відфільтрувати отриману суміш.

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Маска для обгорілої шкіри

Інгредієнти:

Картопля відварна – 2 шт.

Сметана або кефір – 200 г

Приготування:

Подрібнити картоплю, додати сметану або кефір. Все добре змішати та поставити в холодильник на 10-15 хвилин. Наносити на шкіру і тримати мінімум 40 хвилин. Маска допоможе заспокоїти шкіру, зменшити пухирі та почервоніння.

Video: Засіб для засмаги своїми руками Засіб для засмаги можна зробити всього з 2 простих інгредієнтів. Розповідаємо, як зробити засіб для засмаги в домашніх умовах і маску після засмаги в матеріалі

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