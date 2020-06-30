Засіб для засмаги своїми руками
30.06.2020
Щоб не обгоріти на пляжі, загоряти потрібно тільки вранці або ввечері, а також використовувати якісні засоби для догляду за шкірою. І зовсім не обов’язково купувати їх у магазині. Як приготувати засіб для засмаги в домашніх умовах і маску для обгорілої шкіри, читайте в нашому матеріалі.
Засіб для засмаги
Інгредієнти:
- Натуральна мелена кава – 50 г
- Горіхове масло – 100 мг
Приготування:
- Інгредієнти змішати, вилити в темну пляшку і поставити в темне прохолодне місце на 7-14 днів.
- Час від часу баночку потрібно збовтувати, а по закінченню терміну відфільтрувати отриману суміш.
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Маска для обгорілої шкіри
Інгредієнти:
- Картопля відварна – 2 шт.
- Сметана або кефір – 200 г
Приготування:
- Подрібнити картоплю, додати сметану або кефір. Все добре змішати та поставити в холодильник на 10-15 хвилин.
- Наносити на шкіру і тримати мінімум 40 хвилин. Маска допоможе заспокоїти шкіру, зменшити пухирі та почервоніння.
Video: Засіб для засмаги своїми руками
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