Природні енергетики: що потрібно знати про фініки?
Купуєте фініки з надією отримати максимум користі? Але вам часто трапляються несмачні, та ще й червиві сухофрукти? Наш експерт, технолог харчової промисловості – Андрій Бабаєв розповів, як наочно визначити дійсно якісний продукт. Про користь фініків читайте в нашому матеріалі.
Фініки — один з найкорисніших і швидко дієвих джерел енергії. Тому вони є відмінним перекусом для спортсменів і людей, що займаються важкою фізичною активністю.
Корисні властивості фініків
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Через високий вміст калію вони допомагають зберегти серце здоровим. Також фініки – чудовий тонізуючий та зміцнюючий засіб, що допомагає відновити сили після тривалої хвороби чи перевтоми.
У складі плодів містяться:
- всі вітаміни групи В
- залізо і фосфор
- вітамін А
- амінокислоти
- вітамін Е
- калій та цинк
Як правильно вибирати фініки?
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Краще купувати фініки з кісточками, адже вони менш піддаються обробці та містять більше корисних речовин для нашого організму. Зберігати смачний плід потрібно з щільно закритою кришкою.
Ознаки якісного фініка:
- Матовий
- Без кристаликів цукру
- Без тріщин на шкірці
- З кісточкою
- Пружний
- Злегка зморшкуватий – свідчить про те, що він сушився на сонці
- З хвостиком – означає, що його зірвали з пальми, і на землю він не падав
І все ж, перед їжею все одно фініки слід промити або замочити на декілька годин у воді. Адже нам не відомо, в яких умовах він зберігався. Якщо ви купили фініки на тиждень, то зберігайте їх у вакуумі (в банці) на нижній полиці холодильника, щоб вони не поглинули вологу і не зіпсувалися.