Сирний торт без випікання з чорницею
01.07.2020
Не знаєте, що приготувати з чорниці? Пропонуємо рецепт сирного торта з чорницею без випікання. Ця ягода – одна з найкорисніших у наших широтах. А кулінарний експерт Тетяна Литвинова знає, як приготувати чорничний торт без випікання, щоб зберегти всю користь від ягоди. Читайте покроковий рецепт сирного торта з чорницею.
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Інгредієнти:
- Пісочне печиво – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Сметана – 500 г
- Сир – 750 г
- Цукор – 250 г
- Вершки – 200 г
- Желатин – 2 ст. л.
- Чорниця – 200 г
- М’ята – для прикрашання
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Приготування:
- Печиво розмолоти в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом і утрамбувати по дну рознімної форми. Поставити в холодильник на 15–20 хвилин.
- Сир збити в однорідну масу з цукром і частиною сметани.
- Замочений у воді желатин розчинити в гарячих вершках. Додати його в сирну масу.
- Розділити сирну масу на дві частини. Одна має бути на чверть менша за іншу. У меншу частину додати чорницю і збити. У більшу частину влити сметану.
- Викласти масу за принципом «зебри»: по черзі по 4–6 столових ложок то білої, то чорничної начинки.
- Зробити малюнок «павутинка» за допомогою кулінарної палички.
- Торт відправити в холодильник до застигання на 3–4 години.
- Прикрасити листочками м’яти.
Смачного!
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Video: Сирний торт без випікання з чорницею
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