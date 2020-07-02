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Страви з кабачків: топ-5 найсмачніших рецептів

02.07.2020

Страви з кабачків дуже корисні! З цього унікального овоча можна приготувати все, що душа забажає – від салату та супу до оладок! Топ-5 найсмачніших рецептів приготування кабачків від експертів «Все буде добре» – читайте у нашому матеріалі.

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Кабачки по-грецьки

що зробити з кабачків

Інгредієнти: 

  • Молодий кабачок – 1 шт.
  • Зелена цибуля – 3-4 шт.
  • Шпинат – 20 грам
  • Салат – 3-4 листочка
  • Болгарський перець – 2-3 шт
  • Помідор – 1 шт
  • Кріп – 3-4 шт
  • Лимон – 1\2 шт
  • Оливкова олія
  • Борошно
  • Сіль, цукор, перець за смаком.

Приготування:

  1. Очистити кабачок і нарізати тонкими кружечками.
  2. Обваляти у борошні та підсмажити в оливковій олії.
  3. Подрібнити зелену цибулю й обсмажити на сковороді. Додати дрібно нарізане листя шпинату, салат, болгарський перець, помідори і зелень.
  4. Тушкувати на повільному вогні, посолити і поперчити.
  5. Додати обсмажені кабачки. Полити соком половинки лимона.
  6. Запікати у духовці 15-20 хвилин.

Подавати кабачки по-грецьки варто охолодженими. Для прикраси – посипати дрібно нарізаним кропом.

Салат з кабачків і креветок

як приготувати кабачки

Інгредієнти:

  • Креветки (середні) – 20 шт.
  • Кабачки (маленькі) – 10 шт.
  • Соняшникова олія – ​​6 ст. л.
  • Лайм – 2 шт.
  • Імбир (свіжий і тертий) – 1 ст. л.
  • Червоний чилі – 2 шт.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Коріандр і м’ята (свіжі) – за смаком

Приготування:

  1. Очистити креветки.
  2. Дуже тонко нарізати кабачки – скибочками.
  3. Обсмажити креветки, цедру лайма й імбир на розпеченій сковороді з маслом. Смажити близько 2 хвилин, поки креветки не набудуть золотистого кольору.
  4. Зняти з вогню і дати охолонути – 30 секунд
  5. Додати кабачки, сік лайма, подрібнений чилі і трави.
  6. Полити соєвим соусом і добре перемішати.

Подавати гарячим, поки кабачки не втратили хрустку скоринку і не стали м’якими.

Крем-суп з кабачків

що приготувати з кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачки – 500 г
  • Цибулина – 1 шт.
  • Вода – 2 склянки
  • Борошно – 1 ч.л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Вершкове масло – 25 г
  • Кисле молоко – 1\2 склянки
  • Зелень

Приготування:

  1. Нарізати кабачки кружечками, залити водою і варити на повільному вогні, поки овочі не пом’якшають.
  2. Протерти через сито.
  3. Обсмажити борошно на вершковому маслі і додати кабачки.
  4. Розвести суміш кип’яченою водою і варити близько 5 хвилин.
  5. Збити яйце і кисле молоко, потім вилити до супу.
  6. Подавати суп з подрібненою зеленню.

Більше на тему: Страви з кабачків – рецепти простих страв з кабачків

Кабачки по-корейськи

кабачки по корейски

Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морква – 500 г
  • Лук – 500 г
  • Перець болгарський – 6 шт.
  • Часник – 2-3 головки
  • Зелень – за смаком
  • Соняшникова олія – ​​1 ст. л.
  • Оцет – 200 г
  • Цукор – 200 г
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик

Приготування:

  1. Почистити кабачки і моркву та натерти на тертці довгими смужками.
  2. Тонкою соломкою подрібнити болгарський перець і цибулю.
  3. Покришити зелень і пропустити через прес часник.
  4. Змішати овочі, залити маринадом з масла, оцту, солі, цукру і спецій. Відправити у холодильник на 3-4 години.
  5. Розкласти у стерилізовані банки і закрутити.

Оладки з кабачків

що зробити з кабачків

Більше на тему: Ікра з печених баклажанів з сметаною від Юрія Ковриженка

Інгредієнти:

  • Молодий кабачок – 1 шт.
  • Яйце – 2 шт.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Зелень – кріп і петрушка
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець – за смаком
  • Сметана або йогурт

Приготування:

  1. Розбити яйця, додати сіль і перець, потім збити.
  2. Натерти на крупній тертці молодий кабачок і додати до яєчної суміші.
  3. Додати борошно і добре перемішати.
  4. На розігрітій сковороді обсмажити оладки на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Подавати оладки з кабачків гарячими зі сметаною або йогуртом.

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