Ви все ще ламаєте голову над тим, як нагодувати дитину корисним шпинатом? Рішення вам підкаже наш кулінар Сергій Калінін! Експерт поділився секретами приготування шпинатного торта з сирним кремом, який обов’язково сподобається дітям. Як приготувати смачний і корисний торт зі шпинату, читайте в матеріалі.

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Складові:

Шпинат – 300 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 80–100 г

Ванільний цукор – 50 г

Вершкове масло – 70 г

Борошно – 100 г

Лимонний сік – 1 ст. л.

Цедра лимона – 1 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Для крему:

Вершки – 150 мл

Сир – 200 г

Цукрова пудра – 100 г

Желатин – 2 ст. л.

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Приготування:

Шпинат бланшувати, просушити і подрібнити в блендері з вершковим маслом, лимонним соком, цедрою і цукром. Збити до однорідної консистенції. Додати сухі інгредієнти: борошно і розпушувач. Замісити тісто. Випікати за температури 170 °С протягом 30 хвилин. Злегка остудити корж, розрізати його на дві частини. Для крему збити вершки з подрібненим сиром і цукровою пудрою. Додати набряклий желатин, перемішати. Готові коржі змастити кремом. Прикрасити ягодами і м’ятою.

Смачного!

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