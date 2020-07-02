Смачно і корисно: торт зі шпинату
02.07.2020
Ви все ще ламаєте голову над тим, як нагодувати дитину корисним шпинатом? Рішення вам підкаже наш кулінар Сергій Калінін! Експерт поділився секретами приготування шпинатного торта з сирним кремом, який обов’язково сподобається дітям. Як приготувати смачний і корисний торт зі шпинату, читайте в матеріалі.
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Складові:
- Шпинат – 300 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 80–100 г
- Ванільний цукор – 50 г
- Вершкове масло – 70 г
- Борошно – 100 г
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для крему:
- Вершки – 150 мл
- Сир – 200 г
- Цукрова пудра – 100 г
- Желатин – 2 ст. л.
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Приготування:
- Шпинат бланшувати, просушити і подрібнити в блендері з вершковим маслом, лимонним соком, цедрою і цукром. Збити до однорідної консистенції.
- Додати сухі інгредієнти: борошно і розпушувач. Замісити тісто.
- Випікати за температури 170 °С протягом 30 хвилин.
- Злегка остудити корж, розрізати його на дві частини.
- Для крему збити вершки з подрібненим сиром і цукровою пудрою.
- Додати набряклий желатин, перемішати.
- Готові коржі змастити кремом.
- Прикрасити ягодами і м’ятою.
Смачного!
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