Заморожування ягід: прості правила
03.07.2020
Учасник «МастерШеф. Професіонали » — Шева Дімарик — розповів не лише про те, які ж саме дари природи підійдуть для заморозки влітку, а й розсекретив метод, завдяки якому вони збережуть свої смакові та корисні властивості протягом усього року. Як заморозити ягоди? Читайте в матеріалі!
Що потрібно зробити перед заморозкою ягід?
- Ягоди треба перебрати, очистити від хвостиків і промити, але не в проточній воді. Наприклад, для малини чудово підійде розчин, приготований з 1 л води і 1 ст. л. оцту або 1 ст. л. солі. Для вишні згодиться склад, що включає в себе 1 л води і 1,5 ст. л. солі.
- Щоб уникнути пошкодження, мити ягоди необхідно маленькими порціями. Для цього візьміть пластмасове сито, залийте велику ємність водою і почніть опускати майбутню «заморозку» в рідину.
До речі, визначити, чи не оброблялася малина хімікатами, до заморожування можна за допомогою таких способів:
- Опустіть кілька ягід у теплу воду і спостерігайте, чи не з’являться жирні плями. Помітили їх? Терміново відправляйте малину у відро для сміття.
- Якщо при підкиданні ягода розіб’ється або трісне, значить, з нею все в порядку. В іншому випадку, від малини варто відмовитися.
- Коли ви купуєте вишню варто вибирати ягоди з гілочками. Вони повинні бути пружними і не мати винного запаху, який є ознакою бродіння.
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Як заморозити ягоди?
- Візьміть одноразову тарілку, насипте у неї ягоди в один шар і накрийте іншою тарілкою.
- Потім поставте тарілки один на одну і відправте в холодильник на 3 години.
- Далі візьміть поліетиленовий пакет, вставте його у пластиковий контейнер, пересипте в нього ягоди і закрийте кришкою. Формочки для льоду також наповніть вишнею та малиною.
- Потім залийте їх кип’яченою або фільтрованою водою.
- Тепер саме час розмістити обидві ємності у морозилку на 1 годину.
- За 60 хвилин пересипте кубики у глибоку миску, а пакет з ягодами дістаньте з контейнера (у вас повинна вийти сформована «цеглинка»).
- Випустіть з кулька повітря, міцно зав’яжіть його і знову заховайте до морозилки.
Розморозити вміст також не складе труднощів. Для цього слід просто опустити пакет у холодну воду і почекати, поки фрукти повністю не відтануть. Пам’ятайте: повторно робити заморозку не можна.
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