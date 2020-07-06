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Консервований болгарський перець: рецепт на зиму

06.07.2020

Як законсервувати болгарський перець на зиму, щоб він зберіг усі свої смакові якості, а також вітаміни та інші корисні речовини? Зробіть це за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди, і ви насолоджуватиметеся смаком солодкого, м’ясистого болгарського перцю аж до самої весни!

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консервований перець

ВАЖЛИВО: для цього рецепту потрібен свіжий солодкий перець з товстими м’ясистими стінками яскраво-червоного кольору, аби він не розпався.

Інгредієнти:

  • перець солодкий – 6 шт.
  • часник – 5 зуб.
  • кріп – 1 пуч.
  • гострий перець – 1 шт.
  • соняшникова олія – ​​2 ст. л.
  • оцет – 2 ст. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Помити перець, змастити його олією та відправити в розігріту до 170 °С духовку на 20 хв.
  2. Потім опустити перець в холодну воду з сіллю на декілька хвилин. Очистити від шкірки й насіння.
  3. Приготувати начинку: змішати в блендері гострий перець, сіль, цукор, часник, кріп, соняшникову олію, оцет.
  4. Накласти трохи начинки в кожну перчину, потім опустити їх у стерилізовані банки.
  5. Простерилізувати перець 15-20 хв, закатати кришками.

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