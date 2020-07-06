Плетемо вінок-оберіг на Івана Купала для міцного кохання!
06.07.2020
Ви хочете ловити на собі чоловічі погляди і стати найбажанішою для вашого обранця? Мольфарка Магдалена Мочіовскі і циганська магіня Рубіна Цибульська показали, як плести вінки-обереги на Івана Купала, які підсилюють жіночу привабливість і допомагають зберегти любов у сім’ї. Як зробити оберіг-вінок на Івана Купала своїми руками, розповідають екстрасенси.
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Video: Плетемо вінок-оберіг на Івана Купала для міцного кохання!
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