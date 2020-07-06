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Помідорне варення від Євгена Клопотенка

06.07.2020

Помідорне варення готується із перестиглих томатів і виходить справді дуже смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів. Ми підкажемо, як приготувати варення з помідорів, аби порадувати себе і близьких чимось незвичайним.

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Інгредієнти:

  • Переспілі помідори – 1 кг
  • Цукор – 500 г
  • Лимонний сік, базилік – за смаком

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Приготування:

  1. З помідорів зняти шкірку, порізати невеликими шматочками.
  2. Додати цукор і варити на середньому вогні протягом 20 хвилин.
  3. Додати подрібнений базилік.
  4. Варити ще 1 хвилину.
  5. Розлити варення у банки.

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