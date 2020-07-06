Шашлик з печериць: маринад до грибів
06.07.2020
Ви досі вважаєте, що для соковитих грибів маринад не потрібен? Але ж будь-яку страву можна поліпшити і збагатити її смак! Ми розповімо, як готувати шашлик з печериць і маринад до нього.
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Вам знадобляться:
- Великі печериці – 600 г;
- Свіжі трави (кріп, кінза, базилік і ін.) – до смаку;
- Помідори – 2 шт.;
- Часник – 4 зубчики;
- Вода – 50 мл;
- Рослинна олія – 50 мл;
- Оцет – 1 ч. л.
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Готуємо шашлик з печериць і маринад:
- Печериці промити і очистити від плівок, проколоти в декількох місцях, щоб не тріснули від жару.
- Часник подрібнити через прес. Помідори і зелень дрібно нарізати. Додати до грибів, перемішати.
- Залити суміш для шашлику рослинним маслом, водою і оцтом. Посолити, перемішати. Залишити на 2 години маринуватися.
- Гриби для шашлику нанизати на шампур, смажити 10-15 хвилин.
Смачного вам!
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