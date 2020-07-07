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Консервовані помідори з кавуном: рецепт на зиму

07.07.2020

Думаєте, що приготувати консервовані помідори з кавуном не можна? Виявляється, це реально! Консервовані помідори з кавуном на зиму це дуже смачні ласощі для всієї родини. Читайте, як приготувати консервовані помідори з кавуном за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди.

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Інгредієнти:

  • Помідори 1,5 кг
  • Кавун, очищений від кірочок 150 г
  • Часник 5-7 зуб.
  • Селера 3-5 вет.
  • Сіль 1 ст. л.
  • Цукор 2,5 ст. л.
  • Лимонна кислота 1 ч. л.

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Приготування:

  1. У трилітрову банку на дно покладіть декілька зубчиків часнику і селеру, потім шарами помістіть помідори й нарізаний великими шматками кавун. Зверху знову додайте селеру та часник.
  2. Для маринаду візьміть воду, додайте туди сіль, цукор, лимонну кислоту. Прокип’ятіть 10 хвилин. Залийте отриманим маринадом помідори з кавуном, законсервуйте.

Смачного!

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