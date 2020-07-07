Думаєте, що приготувати консервовані помідори з кавуном не можна? Виявляється, це реально! Консервовані помідори з кавуном на зиму — це дуже смачні ласощі для всієї родини. Читайте, як приготувати консервовані помідори з кавуном за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди.

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Інгредієнти:

Помідори — 1,5 кг

Кавун, очищений від кірочок — 150 г

Часник — 5-7 зуб.

Селера — 3-5 вет.

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 2,5 ст. л.

Лимонна кислота — 1 ч. л.

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Приготування:

У трилітрову банку на дно покладіть декілька зубчиків часнику і селеру, потім шарами помістіть помідори й нарізаний великими шматками кавун. Зверху знову додайте селеру та часник. Для маринаду візьміть воду, додайте туди сіль, цукор, лимонну кислоту. Прокип’ятіть 10 хвилин. Залийте отриманим маринадом помідори з кавуном, законсервуйте.

Смачного!

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