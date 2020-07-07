Консервовані помідори з кавуном: рецепт на зиму
07.07.2020
Думаєте, що приготувати консервовані помідори з кавуном не можна? Виявляється, це реально! Консервовані помідори з кавуном на зиму — це дуже смачні ласощі для всієї родини. Читайте, як приготувати консервовані помідори з кавуном за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди.
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Інгредієнти:
- Помідори — 1,5 кг
- Кавун, очищений від кірочок — 150 г
- Часник — 5-7 зуб.
- Селера — 3-5 вет.
- Сіль — 1 ст. л.
- Цукор — 2,5 ст. л.
- Лимонна кислота — 1 ч. л.
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Приготування:
- У трилітрову банку на дно покладіть декілька зубчиків часнику і селеру, потім шарами помістіть помідори й нарізаний великими шматками кавун. Зверху знову додайте селеру та часник.
- Для маринаду візьміть воду, додайте туди сіль, цукор, лимонну кислоту. Прокип’ятіть 10 хвилин. Залийте отриманим маринадом помідори з кавуном, законсервуйте.
Смачного!
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