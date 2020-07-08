Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди

08.07.2020

Будь-яка закуска з ікрою буде радувати наші смакові рецептори. Секретами приготування закуски з ікрою розкрив учасник проекту «МастерШеф» Євген Поливода. Покроковий рецепт приготування морквяної закуски з ікрою читайте в матеріалі.

Морковные закуски с икрой

Інгредієнти:

  • морква – 1 шт.
  • плавлений сир – 2 шт.
  • оселедець (філе) – 2 шт.
  • крекер – 40 шт.
  • ікра – 1 баночка
  • вершкове масло – 100 г

Більше на тему: Економна закуска з червоною ікрою від Ольги Сумської

Приготування:

  1. Подрібнити у блендері плавлений сир, відварну моркву, філе оселедця і вершкове масло.
  2. Помістити отриману суміш в кондитерський мішок.
  3. Фігурно видавити суміш на крекер.
  4. Зверху довільно прикрасити червоною ікрою.

Смачного!

Video: Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди

Як смачно і не дорого приготувати закуску з ікрою? Секрет в оселедця і морквині, покроковий рецепт читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить