Консервування огірків – це ціле мистецтво. Рецептів приготування дуже багато, і кожен із них перетворює овочі на вишукану смачну страву. Редакція сайту STB.UA зібрала три найсмачніші рецепти маринованих огірків на зиму. Читайте покрокові інструкції у матеріалі.

Мариновані огірки з виноградом

Інгредієнти:

Огірки ̶ 700 г

Виноград кислих сортів – 100 г

Листя винограду – 2 шт.

Часник – 4 зуб.

Петрушка — 3 шт.

Корінь хрону – 40 г

Листя хрону — 1 шт.

Суцвіття кропу — 2 шт.

Перець чилі — 0,25 стручка

Для маринаду:

Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Перець чорний горошок — 5 шт.

Перець духмяний горошок — 5 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

У попередньо вимиту та стерилізовану банку покласти листя винограду, хрону, суцвіття кропу, зелень петрушки. Додати подрібнений корінь хрону, перець чилі та розрізані зубчики часнику. Щільно закласти огірки в банку, заповнюючи просвіти виноградними ягодами. Ошпарити двічі огірки і вилити ту ж рідину в каструлю. Всипати сіль, цукор, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Перемішати та прокип’ятити. Залити ошпарені огірки маринадом.

Мариновані огірки з червоною смородиною

Інгредієнти:

Огірки – 700 г

Червона смородина – 100 г

Листя смородини – 3 шт.

Листя вишні – 3 шт.

Часник – 2 зуб.

Суцвіття кропу – 1 шт.

Для маринаду:

Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл

Сік червоної смородини – 200 мл

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – 1 ст. л.

Перець чорний горошок — 5 шт.

Перець духмяний горошок — 5 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

Закласти в банку листя смородини, вишні, суцвіття кропу, розрізаний часник, огірки та виноград. Двічі ошпарити. Влити у воду з-під ошпарених огірків сік червоної смородини, додати сіль, цукор, лавровий лист , чорний та духмяний перець горошком. Прокип’ятити та залити маринад у банку.

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Мариновані огірки з томатною пастою та корицею

Інгредієнти:

Огірки – 700 г

Часник – 2 зуб.

Цибуля – 1 шт.

Суцвіття кропу – 1 шт.

Листя хрону – 1 шт.

Для маринаду:

Вода, з-під ошпарених огірків – 700 мл

Томатна паста – 300 мл

Цукор – 2 ст. л .

Сіль – 1 ст. л .

Перець чорний горошок — 5 шт.

Перець духмяний горошок — 5 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

На дно банки покласти розрізаний часник, листя хрону та суцвіття кропу. Цибулю, нарізану кільцями, закласти в банку разом із огірками та двічі ошпарити. У рідині з-під ошпарених огірків розбавити томатну пасту, всипати сіль, цукор, корицю, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Прокип’ятити і залити в банку. Всі три банки огірків, накритих кришками, стерилізувати 15 хвилин. Дістати з окропу і закатати.

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