У літній період завжди хочеться побалувати себе чимось не тільки смачним, а й легким. Пропонуємо вашій увазі желе зі смородини! Як його приготувати? Розповіла кулінар Тетяна Литвинова!

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Інгредієнти (для десерту):

Сир – 700 г

Цукор – 100 г

Сметана – 100 г

Желатин – 40 г

Молоко – 2 скл.

Ваніль – до смаку

Сік вишневий – 200 мл

Сік чорничний – 200 мл

Заморожена ожина – 50 г

Заморожена малина – 50 г

Інгредієнти (для ягідної ікри):

Охолоджена олія без запаху – 1 ст.

Сік смородини – 125 г

Вода – 60 г

Цукор – 10 г

Агар-агар – 3 г

Вершкове масло – 50 г

Перш за все необхідно звернути увагу на такі особливості роботи з желатином:

Перед приготуванням його краще замочити у холодній воді. На одну упаковку (15–25 г) потрібно 50 мл води. Залиште желатин у воді на годину, тоді він краще застигне.

Желатин не можна переварювати, інакше він стане, як сироп.

Щоб уникнути грудочок, необхідно вливати желатин в основу, а не навпаки.

Також можна влити у желе 1/2 ч. л. вершкового масла. Це значно зменшить кількість піни під час варіння. У результаті желе вийде не мутним, а прозорим.

Приготування:

Залийте желатин однією склянкою молока. Залиште на 30–40 хвилин для набухання. Далі поставте желатин на слабкий вогонь. Добре розмішуючи, додайте молоко, яке залишилося, не доводьте суміш до кипіння. Пропустіть сир через м’ясорубку. Додайте цукор, ваніль, сметану. Ретельно все перемішайте. Додайте в сирну масу желейну суміш і знову гарненько її перемішайте. Розділіть отримане на 3 частини. Приготовану заздалегідь форму злегка змастіть вершковим маслом. У першу частину (шар) додайте чорничний сік і ожину. Поставте форму в холодильник до застигання (приблизно 15 хвилин). У другій шар додайте вишневий сік і малину. Знову відправте форму в холодильник. Коли 2 частина застигне, приступайте до 3 шару. Він буде складатися з ікри. Поставте олію в морозилку на 2–3 години. Сік смородини змішайте з водою і цукром. Додайте агар-агар (якщо його потрібно замочити заздалегідь, то залиште постояти потрібний час). Поставте суміш на плиту, доведіть до кипіння і проваріть 1–2 хвилини. Дайте їй трохи охолонути. Наберіть вміст в піпетку або шприц і по краплині випустіть у холодне масло. Утворені кульки промийте в холодній воді від залишків олії. Коли останній шар буде готовий, відправте десерт на 3 години в холодильник. Далі наріжте його на шматочки і подайте до столу.

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Video: Желе зі смородини: рецепт від Тетяни Литвинової Желе із смородини і сиру приготувати дуже легко і просто. Тетьяна Литвинова поділилася рецептом желе в стаканчиках з смородини і сиру, який порадує всю родину

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