Англійський хлібний пудинг: простий рецепт від Тетяни Литвинової
Як приготувати англійський хлібний пудинг, розповіла кулінар Тетяна Литвинова. Десерт, який готується швидко і просто, обов’язково сподобається всій вашій родині. Читайте рецепт хлібного пудингу в матеріалі.
Хлібний пудинг вигадали бідні англійці ще понад 8 століть тому. Готували з черствого хліба, змоченого у солодкій воді зі спеціями. У наші дні пудинг став традиційним десертом у всій Європі. На відміну від хлібних пудингів минулого, хліб чи зачерствілі булочки тепер змочують в більш багатій суміші, до якої додають яйця, цукор, масло, ванільний екстракт і прянощі. На сьогодні це вишуканий десерт, який подають у дорогих ресторанах.
Інгредієнти
Для пудингу:
- Черствий білий хліб – 8 шматочків
- Яйце – 4 шт.
- Цукор – 130 г
- Молоко – 500 мл
- Ваніль – 1 стручок
- Цукрова пудра – 4 ст. л.
Для масла
- Вершкове масло (несолоне) – 50 г
- Мелений мускатний горіх – дрібка
- Мелена кориця – дрібка
- Цедра апельсина – 1 шт.
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 °C.
- Змішайте мускатний горіх, корицю і цедру з маслом. Невеликою кількістю змастіть форму для випічки і шматки хліба. Потім викладіть їх у форму.
- Змішайте яйця і цукор. Нагрійте молоко зі стручком ванілі, вилийте в яєчну суміш, постійно помішуючи. Дістаньте з суміші стручок ванілі і перелийте в форму з хлібом, залишивши його розмокнути.
- Посипте пудинг цукровою пудрою. Поставте форму з пудингом в деко на водяну баню на 45 хвилин, щоб крем тільки схопився. Подавати хлібний пудинг краще охолодженим.
Смачного!
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