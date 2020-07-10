Полуничний торт: рецепт торта «Фразьє»

Полуничний торт «Фразьє» – класичний французький десерт. Для нього ніжний бісквіт промащують кремом зі свіжою полуницею. Як приготувати полуничний торт – в рецепті.

Більше на тему: Десерт з персиків з сиром від Лізи Глинської!

Готуємо бісквіт

Інгредієнти:

3 яйця

2 жовтки

120 г цукру

20 г вершкового масла

120 г борошна

Приготування:

Яйця і жовтки кладемо в миску. Розмішуємо їх і ставимо на водяну баню, постійно збиваючи масу, поки вона не посвітлішає. Зняти миску з вогню і продовжити активно збивати. Додаємо в суміш розтоплене вершкове масло і просіяне борошно. Перемішуємо все лопаткою. Беремо форму, обмазуємо її всередині маслом і борошном, а потім виливаємо туди суміш. Випікаємо 35–40 хвилин за температури 170 °С. Готовий бісквіт розрізаємо на 2 частини, вирізаємо кола менші за діаметром. Обрізаємо боки, верх бісквіта та низ. Для торта ми використовуємо тільки м’які частини.

Більше на тему: Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом

Готуємо крем «Муслін»

Інгредієнти:

300 мл молока

3 жовтки

100 г цукру

25 г борошна

25 г кукурудзяного крохмалю

150 г вершкового масла (кімнатної температури)

500 г свіжої полуниці

Приготування:

В молоко додати половину цукру і поставити на середній вогонь. Розтерти жовтки з другою половиною цукру, додати борошно, кукурудзяний крохмаль, трохи теплого молока та перемішати. Молоко довести до кипіння, влити в яєчну масу, помішуючи. Коли крем почне закипати, потримати ще кілька секунд і зняти з вогню. Вмішати 50 г вершкового масла, додати желатин в готовий крем і відправити його в холодильник до повного охолодження. З масла зробити помадку.

Готуємо суміш для просочення

Інгредієнти:

150 г цукру

150 г води

50 мл ягідного лікеру

Приготування:

У сотейник з водою всипати цукор. Довести до кипіння, зняти з вогню, додати лікер і охолодити.

Готуємо меренгу

Інгредієнти:

2 білки

40 мл води

120 гр цукру

ягоди для декору

Приготування:

У сотейник з водою всипати цукор. Додати збиті до білої піни білки і продовжувати збивати на середніх обертах до повного охолодження меренги.

Збираємо торт «Фразьє»:

Бісквіт просочити сиропом, що охолов. Крем «М услін» помістити в кондитерський мішок і обережно заповнити простір форми. Розрізану полуницю щільно укласти зрізом до борту. Закрити все кремом і наповнити серединку цілою полуницею і вершками. Зверху розмістити другий просочений корж і покрити шаром крему. Вирівняти поверхню та відправити торт в холодильник на 30 – 40 хв. Прикрасити італійською меренгою і полуницею.

Подробиці та секрети приготування полуничного торта «Фразьє» дивіться на відео вже зараз:

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Полуничний торт: рецепт торта «Фразьє» Полуничний торт Фразьє - класичний французький десерт. Для нього ніжний бісквіт промащують кремом зі свіжою полуницею. Як приготувати полуничний торт - у рецепті.