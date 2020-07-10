Яблучний соус тартар від Сергія Калініна
10.07.2020
Купуєте дорогі магазинні соуси і не знаєте, що більшість з них – шкідливі для здоров’я через барвнии та ароматизатори у їх складі?Кулінар Сергій Калінін поділився рецептом приготування смачного соусу тартар, який подбає про ваше здоров’я і про фігуру!
Інгредієнти:
- Відварені курячі жовтки – 2 шт.
- Сметана – 2-3 ст. л.
- Оливки – 50 г
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Мариновані огірки – 1 шт.
- Яблуко – 1 шт.
- Зелень кропу – 1 ч. л.
- Сік лимона або білий винний оцет – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- Натріть жовтки на крупній тертці, додайте сік лимона, гірчицю, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Збиваючи масу вінчиком, тонкою цівкою вливайте масло. В отриману суміш влийте сметану, додайте сіль, перець, оливки і подрібнений огірок.
- Яблуко натріть на дрібній тертці, додайте до загальної маси. Всипте кріп, все ретельно перемішайте.
Соус тартар готовий до подачі на стіл! Смачного!
Video: Яблучний соус тартар від Сергія Калініна
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