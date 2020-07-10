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Яблучний соус тартар від Сергія Калініна

10.07.2020

Купуєте дорогі магазинні соуси і не знаєте, що більшість з них – шкідливі для здоров’я через барвнии та ароматизатори у їх складі?Кулінар Сергій Калінін поділився рецептом приготування смачного соусу тартар, який подбає про ваше здоров’я і про фігуру!

соус Тартар

Інгредієнти:

  • Відварені курячі жовтки – 2 шт.
  • Сметана – 2-3 ст. л.
  • Оливки – 50 г
  • Гірчиця – 1 ст. л.
  • Мариновані огірки – 1 шт.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Зелень кропу – 1 ч. л.
  • Сік лимона або білий винний оцет – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

  1. Натріть жовтки на крупній тертці, додайте сік лимона, гірчицю, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Збиваючи масу вінчиком, тонкою цівкою вливайте масло. В отриману суміш влийте сметану, додайте сіль, перець, оливки і подрібнений огірок.
  3. Яблуко натріть на дрібній тертці, додайте до загальної маси. Всипте кріп, все ретельно перемішайте.

Соус тартар готовий до подачі на стіл! Смачного!

Video: Яблучний соус тартар від Сергія Калініна

Кулінар Сергій Калінін поділився рецептом приготування смачного соусу тартар. Як приготувати соус Тартар з яблук - читайте в рецепті покроково просто зараз

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