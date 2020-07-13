Ви вважаєте, що в літню спеку немає кращого супу, ніж окрошка? Фіналіст шоу «МастерШеф Діти» Саша Діяманштейн зруйнував цей стереотип! Він поділився рецептом холодного дієтичного супу, який з’їдається в його родині за лічені хвилини. Це дивовижний вітамінний суп з йогуртовим сорбетом!

Складові:

Відварений кабачок – 1 шт.

Відварена картопля – 4 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Шпинат – 100 г

Натуральний йогурт – 150 мл

Часник – 3 зуб.

Петрушка з м’ятою – 150 г

Мікс оливкової та соняшникової олії – за смаком

Сіль і перець – за смаком

Гілочки м’яти для прикраси

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Приготування:

Подрібнити блендером петрушку і м’яту. Додати натуральний йогурт і сіль, збити. Вилити масу в контейнер і залишити в морозильній камері на 3 години, перемішуючи кожні півгодини. Відварну картоплю і кабачок нарізати кубиками. Нарізати цибулю (білу частину), шпинат, часник. Обсмажити цибулю, потім додати часник і після – шпинат. Додати в сотейник нарізаний кубиками кабачок і картоплю. Залити овочі окропом, щоб вода покрила всі інгредієнти. Довести суп до кипіння і варити протягом 5 хвилин. Додати натуральний йогурт, сіль і перець. Ретельно перемішати. Гарячий суп збити блендером, дати охолонути. У кожну тарілку покласти по одній кульці сорбета.

Смачного!

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