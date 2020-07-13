Свинячі щоки – справжній делікатес. У ресторанах страва з цим інгредієнтом може коштувати до 200 доларів. Кулінарний експерт Сергій Калінін розповів, як дешево і смачно приготувати свинячі щоки. Покроковий рецепт свинячих щік з яблуками і капустою читайте в матеріалі.

свинячі щоки – 0,5 кг

соняшникова олія – ​​4 ст. л.

сухий чай – 2 ст. л.

яблука – 4 шт.

лимон – 1 шт.

майоран – 1 гілочка

орегано – 1 гілочка

капуста білоголова – 300 г

болгарський перець – 200 г

сіль – за смаком

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Приготування:

М’ясо очистити від жиру і проварити протягом 15 хв. Чай залити окропом, зварене м’ясо маринувати в заварці протягом 1 години. Відтак нарізати м’ясо кружечками в 3–4 см і обсмажити на сковороді з соняшниковою олією по 2 хв. з кожного боку. Капусту нашаткувати. Яблука і перець нарізати скибками. У горщик скласти м’ясо, яблука, капусту, перець, додати орегано, майоран, трохи води. Відправити в духовку за температури 170 градусів на 20 хв.

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