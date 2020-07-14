Щоб приготувати відомий торт Естерхазі, який в магазині коштує майже 350 гривень, варто прислухатися до Сергія Калініна. Він відправився в супермаркет, щоб довести українським господиням: навіть смачний і дорогий торт Естерхазі можна приготувати самостійно — у три рази дешевше та з продуктів, які є в холодильнику у кожного! Читайте рецепт у матеріалі.

Інгредієнти:

Цукор — 1 ст.

Борошно — 2 ст. л.

Волоський горіх — 200 г

Кориця — 2 г

Яйце — 6 шт.

Абрикосовий джем — 2 ст. л.

Ванільний цукор — 1 пак.

Молоко — 2 ст.

Вишнева наливка — 2 ст. л.

Вершкове масло — 50 г

Мигдальна стружка — 100 г

Білий шоколад — 1 плитка

Чорний шоколад — 1 плитка

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Приготування:

Білки збити з цукром до стану густої піни, додати корицю і подрібнений волоський горіх. Сформувати коржі на круглих заготовках з пергаменту. Випікати при температурі 200°С протягом 7 хвилин. Молоко змішати з цукром і довести до кипіння. Яйця збити, додати борошно і частину молока, ретельно перемішати. Влити яєчну суміш у тепле молоко і варити до загустіння. Трохи остудивши, додати масло і наливку. Готові коржі змастити заварним кремом. Останній корж змастити абрикосовим джемом. Розтопити на водяній бані білий шоколад і полити ним торт. Розтопити чорний шоколад і помістити його в кондитерський шприц (або конверт з пергаменту). Намалюйте на торті спіраль, рухаючись від центру до краю. Кінчиком ножа розділити спіраль на сегменти, щоб вийшов малюнок павутинки. Обсипати бічну частину торта мигдальною стружкою.

Смачного!

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