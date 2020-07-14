Ягідний десерт англійський трайфл: рецепт покроково
14.07.2020
Іноді хочеться побалувати себе якимось незвичайним десертом. Адже тортики та булочки швидко набридають. Пропонуємо вам познайомитися з традиційним англійським десертом – трайфлом. У нашому матеріалі покроковий рецепт приготування цього незвичного, але дуже смачного десерту від учасника проекту «МастерШеф» Руслана Громова.
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Інгредієнти для приготування англійського трайфлу
Для тіста:
- цукор – 1 ст.
- вершкове масло – 150 г
- яйця – 4 шт.
- пакетик ваніліну
- борошно – 1 склянка з верхом
- розпушувач – 2 ч. л.
Для просочення:
- лікер
Для крему:
- молоко – 0,5 л
- яйця – 2 шт.
- борошно – 2 ст. л.
- цукор – 3 ст. л.
- вершкове масло – 50 г
- 1 пакетик ваніліну
- заморожені ягоди (полуниця, малина, чорниця, вишня) – по 70 г
- мед (рідкий) – 1 ст. л.
- шоколад – 30 г
- свіжа малина – 100 г
Приготування:
- Для бісквіту: змішати цукор із м’яким маслом, збити вінчиком, додати по одному яйця, ванілін.
- Додати борошно (по частинах), розпушувач. Вимішати ложкою.
- Випікаємо 25–30 хвилин за температури 180 градусів.
- Для заварного крему: яйця змішати з третиною молока, додати цукор, ванілін і борошно. Додати решту молока, поставити на повільний вогонь. Продовжувати збивати, поки крем не прогріється.
- В трохи охололий крем додати 50 г масла.
- Нарізати корж квадратиками розміром 3×3 см, 1 см завтовшки.
- Викласти у форму шар бісквіту, просочити лікером.
- Викласти шар ягід: полуниці, малину, вишню, садову чорницю. Шар має бути пухким.
- Залити заварним кремом. Повторити шари.
- Прикрасити шоколадом, полити медом.
Video: Ягідний десерт англійський трайфл: рецепт покроково
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