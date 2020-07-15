Маски для обличчя з полуниці: рецепти
Полуниця – не лише смачна і вітамінна ягода, а й справжня знахідка для кожної красуні. Крім того, що з неї ви можете приготувати безліч смачних страв, ця ароматна ягода — дієвий б’юті-засіб. Як зробити маску для обличчя з полуниці? Дізнайтеся прості рецепти полуничних масок для обличчя, які збережуть молодість та красу вашої шкіри!
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Ягоди полуниці є даром природи, який дозволяє зберегти жіночу красу на довгі роки. Маски з полуниці для обличчя мають цілу низку корисних властивостей. Зволоження та живлення, боротьба з мімічними зморшками, поліпшення кольору шкіри — і це далеко не все! Сьогодні ми ділимося з вами рецептами простих та корисних масок з полуниці, які ви легко зможете зробити в домашніх умовах.
Маски для обличчя з полуниці: рецепти
Зволожувальна маска із соку полуниці
- 2 чайні ложки полуниці
- 1 чайна ложка вівсяного борошна
- 1 яєчний жовток
Три інгредієнти доводимо до стану кашки, акуратно наносимо на обличчя нещільним шаром, змиваємо теплою водою через 10–15 хвилин.
Маска з полуниці для запаленої шкіри
- 2 столові ложки полуниці
- 1 столова ложка сиру
Перетираємо наші інгредієнти, наносимо масу на обличчя, змиваємо прохолодною водою через 15–20 хвилин.
Живильна маска з полуниці
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- 3–4 чайні ложки полуниці
- 2 чайні ложки вершків або сметани
Живильну маску наносимо на обличчя, змиваємо теплою водою через 15 хвилин.
Маска з полуниці для жирної шкіри
- 1 чайна ложка соку ягоди
- 1 чайна ложка білої або блакитної глини
Отриману суміш наносимо на обличчя, коли маска починає підсихати – змиваємо теплою водою.
Маска для втомленої шкіри з полуниці
- 2 чайні ложки полуничної м’якоті
- 2 чайні ложки молока
- 1 чайна ложка меду
Змішавши інгредієнти, наносимо вітамінну суміш на обличчя, за 10–15 хвилин змиваємо теплою водою.
Перед тим, як робити полуничну маску для обличчя, варто врахувати кілька моментів:
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- Якщо у вас є алергія на ягоду, для початку зробіть тест на переносимість. Нанесіть трохи перетертої полуниці на згин ліктя, простеживши за реакцією шкіри. Якщо ви помітите почервоніння, висипання або подібні симптоми – від полуничної маски вам краще відмовитися.
- Маски з полуниці мають відбілюючий ефект. Вони допоможуть в боротьбі з пігментними плямами і веснянками, тому прийняття сонячних ванн з подібними б’юті-процедурами поєднувати не варто.
- Застосування маски з полуниці для обличчя завершіть нанесенням крему, щоб шкіра не пересушувалася.
Тепер ви знаєте, як зробити маску з полуниці для обличчя в домашніх умовах. Сезон полуниці — чудовий привід, щоб освіжити шкіру та наситити її вітамінами!
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