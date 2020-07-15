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Маски для обличчя з полуниці: рецепти

15.07.2020

Полуниця – не лише смачна і вітамінна ягода, а й справжня знахідка для кожної красуні. Крім того, що з неї ви можете приготувати безліч смачних страв, ця ароматна ягода — дієвий б’юті-засіб. Як зробити маску для обличчя з полуниці? Дізнайтеся прості рецепти полуничних масок для обличчя, які збережуть молодість та красу вашої шкіри!

маска из клубники

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Ягоди полуниці є даром природи, який дозволяє зберегти жіночу красу на довгі роки. Маски з полуниці для обличчя мають цілу низку корисних властивостей. Зволоження та живлення, боротьба з мімічними зморшками, поліпшення кольору шкіри — і це далеко не все! Сьогодні ми ділимося з вами рецептами простих та корисних масок з полуниці, які ви легко зможете зробити в домашніх умовах.

Маски для обличчя з полуниці: рецепти

маска из клубники

Зволожувальна маска із соку полуниці

  • 2 чайні ложки полуниці
  • 1 чайна ложка вівсяного борошна
  • 1 яєчний жовток

Три інгредієнти доводимо до стану кашки, акуратно наносимо на обличчя нещільним шаром, змиваємо теплою водою через 10–15 хвилин.

Маска з полуниці для запаленої шкіри

  • 2 столові ложки полуниці
  • 1 столова ложка сиру

Перетираємо наші інгредієнти, наносимо масу на обличчя, змиваємо прохолодною водою через 15–20 хвилин.

Живильна маска з полуниці

маска из клубники

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  • 3–4 чайні ложки полуниці
  • 2 чайні ложки вершків або сметани

Живильну маску наносимо на обличчя, змиваємо теплою водою через 15 хвилин.

Маска з полуниці для жирної шкіри

  • 1 чайна ложка соку ягоди
  • 1 чайна ложка білої або блакитної глини

Отриману суміш наносимо на обличчя, коли маска починає підсихати – змиваємо теплою водою.

Маска для втомленої шкіри з полуниці

  • 2 чайні ложки полуничної м’якоті
  • 2 чайні ложки молока
  • 1 чайна ложка меду

Змішавши інгредієнти, наносимо вітамінну суміш на обличчя, за 10–15 хвилин змиваємо теплою водою.

маска из клубники

Перед тим, як робити полуничну маску для обличчя, варто врахувати кілька моментів:

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  • Якщо у вас є алергія на ягоду, для початку зробіть тест на переносимість. Нанесіть трохи перетертої полуниці на згин ліктя, простеживши за реакцією шкіри. Якщо ви помітите почервоніння, висипання або подібні симптоми – від полуничної маски вам краще відмовитися.
  • Маски з полуниці мають відбілюючий ефект. Вони допоможуть в боротьбі з пігментними плямами і веснянками, тому прийняття сонячних ванн з подібними б’юті-процедурами поєднувати не варто.
  • Застосування маски з полуниці для обличчя завершіть нанесенням крему, щоб шкіра не пересушувалася.

Тепер ви знаєте, як зробити маску з полуниці для обличчя в домашніх умовах. Сезон полуниці чудовий привід, щоб освіжити шкіру та наситити її вітамінами!

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