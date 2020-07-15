Полуниця – не лише смачна і вітамінна ягода, а й справжня знахідка для кожної красуні. Крім того, що з неї ви можете приготувати безліч смачних страв, ця ароматна ягода — дієвий б’юті-засіб. Як зробити маску для обличчя з полуниці? Дізнайтеся прості рецепти полуничних масок для обличчя, які збережуть молодість та красу вашої шкіри!

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Ягоди полуниці є даром природи, який дозволяє зберегти жіночу красу на довгі роки. Маски з полуниці для обличчя мають цілу низку корисних властивостей. Зволоження та живлення, боротьба з мімічними зморшками, поліпшення кольору шкіри — і це далеко не все! Сьогодні ми ділимося з вами рецептами простих та корисних масок з полуниці, які ви легко зможете зробити в домашніх умовах.

Маски для обличчя з полуниці: рецепти

Зволожувальна маска із соку полуниці

2 чайні ложки полуниці

1 чайна ложка вівсяного борошна

1 яєчний жовток

Три інгредієнти доводимо до стану кашки, акуратно наносимо на обличчя нещільним шаром, змиваємо теплою водою через 10–15 хвилин.

Маска з полуниці для запаленої шкіри

2 столові ложки полуниці

1 столова ложка сиру

Перетираємо наші інгредієнти, наносимо масу на обличчя, змиваємо прохолодною водою через 15–20 хвилин.

Живильна маска з полуниці

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3–4 чайні ложки полуниці

2 чайні ложки вершків або сметани

Живильну маску наносимо на обличчя, змиваємо теплою водою через 15 хвилин.

Маска з полуниці для жирної шкіри

1 чайна ложка соку ягоди

1 чайна ложка білої або блакитної глини

Отриману суміш наносимо на обличчя, коли маска починає підсихати – змиваємо теплою водою.

Маска для втомленої шкіри з полуниці

2 чайні ложки полуничної м’якоті

2 чайні ложки молока

1 чайна ложка меду

Змішавши інгредієнти, наносимо вітамінну суміш на обличчя, за 10–15 хвилин змиваємо теплою водою.

Перед тим, як робити полуничну маску для обличчя, варто врахувати кілька моментів:

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Якщо у вас є алергія на ягоду, для початку зробіть тест на переносимість. Нанесіть трохи перетертої полуниці на згин ліктя, простеживши за реакцією шкіри. Якщо ви помітите почервоніння, висипання або подібні симптоми – від полуничної маски вам краще відмовитися.

Маски з полуниці мають відбілюючий ефект. Вони допоможуть в боротьбі з пігментними плямами і веснянками, тому прийняття сонячних ванн з подібними б’юті-процедурами поєднувати не варто.

Застосування маски з полуниці для обличчя завершіть нанесенням крему, щоб шкіра не пересушувалася.

Тепер ви знаєте, як зробити маску з полуниці для обличчя в домашніх умовах. Сезон полуниці — чудовий привід, щоб освіжити шкіру та наситити її вітамінами!

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