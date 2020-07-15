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Вітамінні коктейлі з «бур’янів»: рецепти Аніти Луценко

15.07.2020

Багато хто не вважає зелень самодостатнім продуктом, а деякі взагалі ставляться як до бур’янів. Для таких скептиків і не тільки Аніта Луценко пропонує зелені вітамінні коктейлі, які додадуть сил і врятують в спеку – солодкий, кислий і пікантний. Спробуйте і ви зміните свою думку про зелень!

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Зелений коктейль солодкий

Інгредієнти:

  • Банан – 1 шт .;
  • Шпинат – пучок
  • Лайм – ½ шт.
  • М’ята – гілочка;
  • Фенхель – 1 шт .;
  • Мед – 1 ст. л.;
  • Мінеральна вода – ½ ст.

Спосіб приготування:

  1. Банан почистити, нарізати.
  2. Покласти зелень в чашу блендера. Видавити сік лайма. Збити всі інгредієнти в блендері.

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Зелений коктейль кислий

Інгредієнти:

  • Щавель – пучок;
  • Яблуко – 1 шт .;
  • Лимон – 1 шт .;
  • Салат – пучок;
  • Петрушка – пучок;
  • Мінеральна вода – ½ склянки
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. Видалити серцевину з яблука.
  2. Видавити сік лимона.
  3. Покласти в чашу лід і збити всі інгредієнти.

Зелений коктейль пікантний

Інгредієнти:

  • Корінь селери – 1 шт .;
  • Огірок – ½ шт .;
  • Кріп – пучок;
  • Шпинат – пучок;
  • Кефір – ½ склянки;
  • Соєвий соус – 1 ч. л.;
  • Рослинна олія – 1 ч. л.;
  • Часник – 1 зубчик

Спосіб приготування:

  1. Збити в блендері селеру, зелень, огірок і кефір.
  2. Приправити соєвим соусом і настояною на зубчику часнику рослинною олією.

Video: Вітамінні коктейлі з «бур’янів»: рецепти Аніти Луценко

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