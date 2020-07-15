Багато хто не вважає зелень самодостатнім продуктом, а деякі взагалі ставляться як до бур’янів. Для таких скептиків і не тільки Аніта Луценко пропонує зелені вітамінні коктейлі, які додадуть сил і врятують в спеку – солодкий, кислий і пікантний. Спробуйте і ви зміните свою думку про зелень!



Зелений коктейль солодкий

Інгредієнти:

Банан – 1 шт .;

Шпинат – пучок

Лайм – ½ шт.

М’ята – гілочка;

Фенхель – 1 шт .;

Мед – 1 ст. л.;

Мінеральна вода – ½ ст.

Спосіб приготування:

Банан почистити, нарізати. Покласти зелень в чашу блендера. Видавити сік лайма. Збити всі інгредієнти в блендері.

Більше на тему: Чому не можна їсти багато овочів та фруктів? Міфи про харчування влітку

Зелений коктейль кислий

Інгредієнти:

Щавель – пучок;

Яблуко – 1 шт .;

Лимон – 1 шт .;

Салат – пучок;

Петрушка – пучок;

Мінеральна вода – ½ склянки

Лід

Спосіб приготування:

Видалити серцевину з яблука. Видавити сік лимона. Покласти в чашу лід і збити всі інгредієнти.

Зелений коктейль пікантний

Інгредієнти:

Корінь селери – 1 шт .;

Огірок – ½ шт .;

Кріп – пучок;

Шпинат – пучок;

Кефір – ½ склянки;

Соєвий соус – 1 ч. л.;

Рослинна олія – 1 ч. л.;

Часник – 1 зубчик

Спосіб приготування:

Збити в блендері селеру, зелень, огірок і кефір. Приправити соєвим соусом і настояною на зубчику часнику рослинною олією.

Video: Вітамінні коктейлі з «бур’янів»: рецепти Аніти Луценко Як приготувати вітамінні коктейлі та які саме? Читайте покрокові рецепти вітамінних коктейлів із зелені, які пропонує спробувати тренер Аніта Луценко

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре