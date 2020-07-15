Вітамінні коктейлі з «бур’янів»: рецепти Аніти Луценко
15.07.2020
Багато хто не вважає зелень самодостатнім продуктом, а деякі взагалі ставляться як до бур’янів. Для таких скептиків і не тільки Аніта Луценко пропонує зелені вітамінні коктейлі, які додадуть сил і врятують в спеку – солодкий, кислий і пікантний. Спробуйте і ви зміните свою думку про зелень!
Зелений коктейль солодкий
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт .;
- Шпинат – пучок
- Лайм – ½ шт.
- М’ята – гілочка;
- Фенхель – 1 шт .;
- Мед – 1 ст. л.;
- Мінеральна вода – ½ ст.
Спосіб приготування:
- Банан почистити, нарізати.
- Покласти зелень в чашу блендера. Видавити сік лайма. Збити всі інгредієнти в блендері.
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Зелений коктейль кислий
Інгредієнти:
- Щавель – пучок;
- Яблуко – 1 шт .;
- Лимон – 1 шт .;
- Салат – пучок;
- Петрушка – пучок;
- Мінеральна вода – ½ склянки
- Лід
Спосіб приготування:
- Видалити серцевину з яблука.
- Видавити сік лимона.
- Покласти в чашу лід і збити всі інгредієнти.
Зелений коктейль пікантний
Інгредієнти:
- Корінь селери – 1 шт .;
- Огірок – ½ шт .;
- Кріп – пучок;
- Шпинат – пучок;
- Кефір – ½ склянки;
- Соєвий соус – 1 ч. л.;
- Рослинна олія – 1 ч. л.;
- Часник – 1 зубчик
Спосіб приготування:
- Збити в блендері селеру, зелень, огірок і кефір.
- Приправити соєвим соусом і настояною на зубчику часнику рослинною олією.
Video: Вітамінні коктейлі з «бур’янів»: рецепти Аніти Луценко
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