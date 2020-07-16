Лазанья з кабачків
16.07.2020
Кабачок – зелене джерело вітамінів, яке так і проситься на стіл. Страви з цього овоча не лише насичують ваш організм вітамінами, а й допомагають триматися у формі. Читайте рецепт смачної, низькокалорійної та швидкої в приготуванні лазаньї з кабачків від експертки «Все буде добре» Наталії Левензон у нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Кабачки – 5–6 шт.
- Помідори – 3 шт.
- Болгарський перець – 2–3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2–3 зубчики
- Трохи зелені (петрушка, кріп, кінза)
- Сир пармезан (або будь-який інший твердий сир за смаком) – 100 г
- Олія – 3–4 ч. л.
- Прованські трави за смаком
- Сіль, цукор за смаком
- Коріандр (насіння) за смаком
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Приготування:
- Кабачки чистимо та нарізаємо тонкими пластинами. Маринуємо їх з сіллю, цукром, прованськими травами і відставляємо на 20 хвилин. Потім трохи обсмажуємо на олії.
- Перець і цибулю чистимо та нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на сковорідці протягом 2–3 хвилин.
- Зелень і часник рубаємо.
- Сир натираємо на великій тертці.
- Знімаємо шкурки з помідорів, нарізаємо тонкими кружальцями.
- Збираємо лазанью: дно форми для запікання вкладаємо кабачками, далі – шар перцю з цибулею, потім зелень з часником, помідори і зверху тертий сир. Так повторюємо ще 1 або 2 рази, залежно від величини форми.
- Накриваємо лазанью фольгою і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і тримаємо страву в духовці ще 5–7 хвилин.
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