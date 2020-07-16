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Лазанья з кабачків

16.07.2020

Кабачок – зелене джерело вітамінів, яке так і проситься на стіл. Страви з цього овоча не лише насичують ваш організм вітамінами, а й допомагають триматися у формі. Читайте рецепт смачної, низькокалорійної та швидкої в приготуванні лазаньї з кабачків від експертки «Все буде добре» Наталії Левензон  у нашому матеріалі.

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лазанья з кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачки – 56 шт.
  • Помідори – 3 шт.
  • Болгарський перець – 23 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 23 зубчики
  • Трохи зелені (петрушка, кріп, кінза)
  • Сир пармезан (або будь-який інший твердий сир за смаком) – 100 г
  • Олія – 34 ч. л.
  • Прованські трави за смаком
  • Сіль, цукор за смаком
  • Коріандр (насіння) за смаком

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Приготування:

  1. Кабачки чистимо та нарізаємо тонкими пластинами. Маринуємо їх з сіллю, цукром, прованськими травами і відставляємо на 20 хвилин. Потім трохи обсмажуємо на олії.
  2. Перець і цибулю чистимо та нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на сковорідці протягом 2–3 хвилин.
  3. Зелень і часник рубаємо.
  4. Сир натираємо на великій тертці.
  5. Знімаємо шкурки з помідорів, нарізаємо тонкими кружальцями.
  6. Збираємо лазанью: дно форми для запікання вкладаємо кабачками, далі – шар перцю з цибулею, потім зелень з часником, помідори і зверху тертий сир. Так повторюємо ще 1 або 2 рази, залежно від величини форми.
  7. Накриваємо лазанью фольгою і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і тримаємо страву в духовці ще 57 хвилин.

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