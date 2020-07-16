Кабачок – зелене джерело вітамінів, яке так і проситься на стіл. Страви з цього овоча не лише насичують ваш організм вітамінами, а й допомагають триматися у формі. Читайте рецепт смачної, низькокалорійної та швидкої в приготуванні лазаньї з кабачків від експертки «Все буде добре» Наталії Левензон у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Кабачки – 5 – 6 шт.

6 шт. Помідори – 3 шт.

Болгарський перець – 2 – 3 шт.

3 шт. Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 – 3 зубчики

3 зубчики Трохи зелені (петрушка, кріп, кінза)

Сир пармезан (або будь-який інший твердий сир за смаком) – 100 г

Олія – 3 – 4 ч. л.

4 ч. л. Прованські трави за смаком

Сіль, цукор за смаком

Коріандр (насіння) за смаком

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Приготування:

Кабачки чистимо та нарізаємо тонкими пластинами. Маринуємо їх з сіллю, цукром, прованськими травами і відставляємо на 20 хвилин. Потім трохи обсмажуємо на олії. Перець і цибулю чистимо та нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на сковорідці протягом 2–3 хвилин. Зелень і часник рубаємо. Сир натираємо на великій тертці. Знімаємо шкурки з помідорів, нарізаємо тонкими кружальцями. Збираємо лазанью: дно форми для запікання вкладаємо кабачками, далі – шар перцю з цибулею, потім зелень з часником, помідори і зверху тертий сир. Так повторюємо ще 1 або 2 рази, залежно від величини форми. Накриваємо лазанью фольгою і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і тримаємо страву в духовці ще 5 – 7 хвилин.

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