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Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба

16.07.2020

Гаспачо – це блюдо середземноморської кухні, яке походить з Іспанії та Португалії. Це суп, салат і коктейль, які з’єднані в одному супервітамінном блюді! Воно втамовує голод, спрагу, дає енергію і чудово освіжає! Рецепт холодного зеленого гаспачо від Вінченцо Барба дивіться в матеріалі.

гаспачо

Складові:

  • Цільнозерновий хліб – 2 шматочки
  • Огірки – 4 шт.
  • Стебло селери – 1 шт.
  • Солодкий салатний перець – 2 шт.
  • Виноград – 10 ягід
  • Часник – 1 шт.
  • Оливкова олія – 4 ст. л.
  • Лід – 1 ст.
  • Сухе вино – 2 ст. л.
  • Перець і сіль за смаком, кріп, петрушка

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Приготування:

  1. З хліба зріжте кірки, розмочіть м’якоть у холодній кип’яченій воді.
  2. Наріжте невеликими шматочками очищені від шкірки огірки, перець, часник і селеру. Наріжте зелень. Очистіть виноград від кісточок.
  3. Подрібніть у блендері віджатий хліб, нарізані огірки, перець, селеру, часник, виноград і зелень.
  4. Продовжуючи збивати, додайте олію, вино та лід, а також перець і сіль за смаком.

Смачного!

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Video: Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба

Гаспачо - рецепт освіжаючого супу, яким поділився Вінченцо Барба. Як приготувати холодний смачний гаспачо для літньої спеки - читайте в матеріалі

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