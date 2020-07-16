Гаспачо – це блюдо середземноморської кухні, яке походить з Іспанії та Португалії. Це суп, салат і коктейль, які з’єднані в одному супервітамінном блюді! Воно втамовує голод, спрагу, дає енергію і чудово освіжає! Рецепт холодного зеленого гаспачо від Вінченцо Барба дивіться в матеріалі.

Складові:

Цільнозерновий хліб – 2 шматочки

Огірки – 4 шт.

Стебло селери – 1 шт.

Солодкий салатний перець – 2 шт.

Виноград – 10 ягід

Часник – 1 шт.

Оливкова олія – 4 ст. л.

Лід – 1 ст.

Сухе вино – 2 ст. л.

Перець і сіль за смаком, кріп, петрушка

Більше на тему: Турецькі бублики «Сіміт»: рецепт приготування

Приготування:

З хліба зріжте кірки, розмочіть м’якоть у холодній кип’яченій воді. Наріжте невеликими шматочками очищені від шкірки огірки, перець, часник і селеру. Наріжте зелень. Очистіть виноград від кісточок. Подрібніть у блендері віджатий хліб, нарізані огірки, перець, селеру, часник, виноград і зелень. Продовжуючи збивати, додайте олію, вино та лід, а також перець і сіль за смаком.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба Гаспачо - рецепт освіжаючого супу, яким поділився Вінченцо Барба. Як приготувати холодний смачний гаспачо для літньої спеки - читайте в матеріалі