Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба
16.07.2020
Гаспачо – це блюдо середземноморської кухні, яке походить з Іспанії та Португалії. Це суп, салат і коктейль, які з’єднані в одному супервітамінном блюді! Воно втамовує голод, спрагу, дає енергію і чудово освіжає! Рецепт холодного зеленого гаспачо від Вінченцо Барба дивіться в матеріалі.
Складові:
- Цільнозерновий хліб – 2 шматочки
- Огірки – 4 шт.
- Стебло селери – 1 шт.
- Солодкий салатний перець – 2 шт.
- Виноград – 10 ягід
- Часник – 1 шт.
- Оливкова олія – 4 ст. л.
- Лід – 1 ст.
- Сухе вино – 2 ст. л.
- Перець і сіль за смаком, кріп, петрушка
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Приготування:
- З хліба зріжте кірки, розмочіть м’якоть у холодній кип’яченій воді.
- Наріжте невеликими шматочками очищені від шкірки огірки, перець, часник і селеру. Наріжте зелень. Очистіть виноград від кісточок.
- Подрібніть у блендері віджатий хліб, нарізані огірки, перець, селеру, часник, виноград і зелень.
- Продовжуючи збивати, додайте олію, вино та лід, а також перець і сіль за смаком.
Смачного!
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Video: Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба
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