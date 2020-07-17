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Консервовані баклажани на зиму: рецепт приготування

17.07.2020

Баклажани – смачні та корисні овочі. Існує безліч рецептів консервації баклажанів на зиму. Пропонуємо вашій увазі простий і незвичайний рецепт від кулінарних експертів проекту «Все буде добре»: такі баклажани стануть улюбленою стравою вашої сім’ї в зимовий час. Подробиці рецепта консервації баклажанів – в матеріалі.

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консервовані баклажани

Інгредієнти:

  • баклажани (нарізані кружечками) – 3 кг
  • біле вино – 200 мл
  • яблучний оцет – 200 мл
  • помідор – 500 г
  • перець чилі – 4 шт.
  • болгарський перець – 4 шт.
  • часник – 3 зуб.
  • м’ята – 7 листків
  • мікс перців – 2 ст. л.
  • зіра – 1 ст. л.
  • сіль – 100 г
  • рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.

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Приготування:

  1. Баклажани очистити, нарізати, помістити в каструлю та посипати сіллю.
  2. Залити овочі сумішшю з білого вина й оцту, накрити тарілкою, поставити під прес. Залишити на добу. Після цього процідити баклажани крізь сито.
  3. У блендері подрібнити помідори, часник, солодкий і гострий перець, тушкувати близько 20 хвилин.
  4. Додати м’яту, суміш перців і зіру. Викласти в банку шарами баклажани та заправку.
  5. Півкаструлі води закип’ятити під кришкою. Потім на 10 хвилин занурити банку з овочами.

Консервовані баклажани порадують вас у холодну пору року! Смачного!

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