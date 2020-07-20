Що взяти на пікнік: топ-8 страв на мангалі

Що взяти на пікнік: рецепти найкращих страв на мангалі для вдалого походу на природу. М’ясо, овочі, лаваш та оригінальны рецепти трььох видів квасу – в нашій добірці для тих, хто шукає, що взяти на пікнік.

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Лаваш-гриль від Тетяни Литвинової

Інгредієнти:

Сулугуні – 500 г

Помідори – 3 шт.

Кінза – до смаку

Петрушка – до смаку

Рукола – до смаку

Лаваш – 4 шт.

Приготування:

Сир і зелень дрібно нарізаємо. Помідори на пару хвилин кладемо на гаряче вугілля, прибираємо та знімаємо шкірку. Нарізаємо помідори кубиками, перемішуємо з зеленню і сиром. Суміш загортаємо в конверт з лаваша і обсмажуємо 2–3 хвилини над не надто гарячим вугіллям.

Курка-барбекю на грилі від Сергія Калініна

Інгредієнти:

Курка – 1 шт.

Лимон – 3 шт.

Часник, головки – 1 шт.

Розмарин сушений – 1 ст. л.

Чебрець сушений – 1 ст. л.

Лавровий лист – 1 ст. л.

Олія – ​​100 г

Кетчуп – 400 г

Соєвий соус – 50 мл

Гірчиця – 2 ч.л.

Крохмаль – 1 ч. л.

Сіль до смаку

Перець – до смаку

Приготування:

Курку натираємо крупною сіллю і залишаємо від 2 до 8 годин. Потім сіль видаляємо і вирізаємо у курки хребет. Розмарин, лавровий лист, чебрець, лимонну цедру і роздавлений часник розтираємо з олією і натираємо цією сумішшю курку. Викладаємо на одноразове деко з алюмінію нарізаний кружками лимон, на лимон – курку (грудинкою вгору). Загортаємо деко у фольгу і поміщаємо на мангал. Час запікання залежить від ваги курки: щоб курка просмажилася, потрібно по 20 хвилин на кожні 500 г курки. Коли курка буде готова, видаляємо фольгу і знову поміщаємо курку на мангал, щоб вона підрум’янилася. В цей час змішуємо гострий кетчуп, соєвий соус, гірчицю, чорний перець і трохи крохмалю. Змащуємо соусом курку з двох сторін і запікаємо ще кілька хвилин.

Три види квасу від Ігоря Місевича

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Квас із м’ятою і родзинками

Інгредієнти:

Житні сухарі – 200 г

Окріп – 1500 мл

Дріжджі сухі – 10 г

Цукор – 2 склянки

М’ята – 50 г

Вода (для м’ятного екстракту) – 0,5 склянки

Родзинки – до смаку

Приготування:

М’яту заливаємо окропом і залишаємо, щоб настоялась. Сухарі заливаємо окропом і залишаємо на 4 години. Проціджуємо, сухарі відкидаємо, а у воду додаємо дріжджі. Перемішуємо, вливаємо м’ятний екстракт і кладемо цукор. Добре перемішуємо, горлечко ємності з квасом накриваємо марлею і залишаємо на добу за температури 20–25 °С. Через 24 години додаємо родзинки і залишаємо ще на 3 дні.

Яблучний квас

Інгредієнти:

Сушені яблука – 200 г

Вода – 1500 мл

Цукор – 2 склянки

Дріжджі – 10 г

Лимон – 1 шт.

Приготування:

Яблука заливаємо окропом і залишаємо на 2–3 години. Проціджуємо розчин, додаємо цукор (2 ст. л.), дріжджі та лимонний сік. Ми залишаємо квас на 3–4 години, а потім всипаємо цукор, що залишився. Потім залишаємо квас в теплому місці на добу. Після квас кип’ятимо, поки на поверхні не з’явиться біла плівка, охолоджуємо і переливаємо в пляшки.

Справжній український квас

Інгредієнти:

Хліб житній черствий – 200 г

Окріп – 1500 мл

Кориця – 10 г

Дріжджі – 10 г

Цукор – 2 склянки

Приготування:

Хліб змішуємо з корицею і заливаємо окропом (1 л). Залишаємо на 3–4 години. Додаємо дріжджі (вода повинна в цей час вже охолонути до температури 25–30 °С) і цукор (2 ст. л.). Миску з закваскою накриваємо марлею і залишаємо на 3–4 дні. У воді (500 мл) розчиняємо цукор, що залишився. Додаємо цукрову воду в закваску і поміщаємо посуд із квасом на вогонь. Кип’ятимо квас до появи на поверхні білої піни (15–20 хвилин), потім проціджуємо і охолоджуємо.

Банан-гриль з шоколадом у фользі від Сергія Калініна

Інгредієнти:

Банани – 2 шт.

Родзинки – 150 г

Горіхи – 150 г

Шоколад – 50 г

Кориця – 1 ч. л.

Приготування:

Надрізаємо банан з одного боку, уздовж по всій довжині, намагаючись зберегти його вигин. Дістаємо м’якоть і дрібно нарізаємо. Подрібнюємо горіхи і шоколад. Змішуємо бананову м’якоть, горіхи, шоколад, корицю і родзинки. Начиняємо цією сумішшю бананову шкірку, загортаємо у фольгу і запікаємо на грилі (або в духовці) 10 хвилин.

Кебаб на вогні з трьох сортів м’яса від Ігоря Місевича

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Інгредієнти:

Свинина – 300 г

Яловичина – 300 г

Курка, м’якоть – 300 г

Сало – 100 г

Зелень (кріп, кінза, петрушка) – до смаку

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Холодна вода – до смаку

Помідори – 4 шт.

Олія – ​​1 ст. л.

Червоний гострий перець – до смаку

Часник – 3 зубчики

Зелень (для соусу) – до смаку

Соєвий соус – до смаку

Сіль до смаку

Перець – до смаку

Цукор – до смаку

Приготування:

Помідори розрізаємо на дві частини, одягаємо на шампур і поміщаємо на гриль. Запікаємо кілька хвилин, а потім знімаємо з помідорів шкірку і перетираємо їх через сито. Томатне пюре змішуємо з рубленою зеленню, роздавленим часником, подрібненим червоним перцем, соєвим соусом та олією. Доводимо до смаку сіллю і цукром. М’ясо, сало, цибулю і зелень пропускаємо через м’ясорубку. Перемішуємо, додаємо холодну воду або подрібнений лід. До смаку додаємо сіль, перець і дуже довго перемішуємо і відбиваємо фарш – поки він не перетвориться в однорідну пружну масу. З невеликих порцій фаршу мокрими руками формуємо ковбаски і одягаємо їх на шампур. Обсмажуємо на грилі до рум’яності.

Кетчуп своїми руками від Тетяни Литвинової

Інгредієнти:

Томати – 2000 г

Яблуко – 250 г

Цибуля ріпчаста, велика – 1 шт.

Олія – ​​до смаку

Лавровий лист – 5 шт.

Духмяний перець – до смаку

Коріандр – до смаку

Чорний перець – 1 ст. л.

Гвоздика – до смаку

Часник – 2 зубчики

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Приготування:

З помідорів віджимаємо сік. Ставимо сік на сильний вогонь, кладемо в каструлю марлевий мішечок зі спеціями і уварюємо на 2/3 об’єму. Яблука очищаємо від шкірки і насіння, нарізаємо великими кубиками, викладаємо в каструлю з невеликою кількістю води, накриваємо кришкою і томимо на повільному вогні до м’якості. Цибулю нарізаємо півкільцями, часник – слайсами. Обсмажуємо овочі на олії, поки вони не стануть м’якими. Після перебиваємо блендером яблука разом із цибулею і часником до консистенції крему. З’єднуємо томатний сік із яблучно-цибульним пюре, додаємо до смаку сіллю і цукром. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо пару хвилин і знімаємо з вогню. Для приготування кетчупу потрібно вибирати стиглі, м’ясисті помідори. З макухи можна вдруге віджати сік. Важливо не переварити помідори: колір увареного соку повинен бути не дуже темним.

Фруктовий десерт на вугіллі

Інгредієнти:

Зелене яблуко – 2 шт.

Апельсин – 2 шт.

Банан – 2 шт.

Цукрова пудра – до смаку

Кориця мелена – до смаку

Вершкове масло – 80 г

Приготування:

Яблука, апельсини, банани нарізаємо часточками, викладаємо на фольгу. Посипаємо цукровою пудрою і корицею, додаємо вершкове масло. Потім загортаємо фрукти в фольгу і запікаємо на грилі 15 хвилин.

Шашлик на природі від Ігоря Місевича

Маринад для курки

Інгредієнти:

Куряче філе – 450 г

Апельсиновий сік – 200 мл

Чорний перець – до смаку

Кориця – до смаку

Часник – 2 зубчики

Червоний гострий перець – до смаку

Оливкова олія – ​​до смаку

Сіль – до смаку

Приготування:

Куряче філе крупно нарізаємо, заливаємо свіжовіджатим апельсиновим соком і додаємо інші інгредієнти. Ми залишаємо курку маринуватися протягом 30–50 хвилин, а після обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

Маринад для телятини

Інгредієнти:

Телятина – 450 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Томатний сік-300 мл

Ворчестерський або соєвий соус – 1 ст. л.

Коньяк – 25 мл

Хрін тертий – 0,5 ст. л.

Оливкова олія – ​​5 ст. л.

Лимонний сік – 1,5 ст. л.

сіль

Приготування:

М’ясо (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями. М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 8 годин. Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

Маринад для свинини

Інгредієнти:

Свинина – 450 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Чорний перець горошком – до смаку

Соєвий соус – 20 мл

Коньяк – 40 мл

Червоний перець – до смаку

Оливкова олія – ​​3 ст. л.

Сіль до смаку

Приготування:

Свинину (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями. М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 5 годин. Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

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