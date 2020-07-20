Що взяти на пікнік: топ-8 страв на мангалі
Що взяти на пікнік: рецепти найкращих страв на мангалі для вдалого походу на природу. М’ясо, овочі, лаваш та оригінальны рецепти трььох видів квасу – в нашій добірці для тих, хто шукає, що взяти на пікнік.
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Лаваш-гриль від Тетяни Литвинової
Інгредієнти:
- Сулугуні – 500 г
- Помідори – 3 шт.
- Кінза – до смаку
- Петрушка – до смаку
- Рукола – до смаку
- Лаваш – 4 шт.
Приготування:
- Сир і зелень дрібно нарізаємо.
- Помідори на пару хвилин кладемо на гаряче вугілля, прибираємо та знімаємо шкірку.
- Нарізаємо помідори кубиками, перемішуємо з зеленню і сиром.
- Суміш загортаємо в конверт з лаваша і обсмажуємо 2–3 хвилини над не надто гарячим вугіллям.
Курка-барбекю на грилі від Сергія Калініна
Інгредієнти:
- Курка – 1 шт.
- Лимон – 3 шт.
- Часник, головки – 1 шт.
- Розмарин сушений – 1 ст. л.
- Чебрець сушений – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 1 ст. л.
- Олія – 100 г
- Кетчуп – 400 г
- Соєвий соус – 50 мл
- Гірчиця – 2 ч.л.
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Сіль до смаку
- Перець – до смаку
Приготування:
- Курку натираємо крупною сіллю і залишаємо від 2 до 8 годин. Потім сіль видаляємо і вирізаємо у курки хребет.
- Розмарин, лавровий лист, чебрець, лимонну цедру і роздавлений часник розтираємо з олією і натираємо цією сумішшю курку.
- Викладаємо на одноразове деко з алюмінію нарізаний кружками лимон, на лимон – курку (грудинкою вгору).
- Загортаємо деко у фольгу і поміщаємо на мангал.
- Час запікання залежить від ваги курки: щоб курка просмажилася, потрібно по 20 хвилин на кожні 500 г курки. Коли курка буде готова, видаляємо фольгу і знову поміщаємо курку на мангал, щоб вона підрум’янилася.
- В цей час змішуємо гострий кетчуп, соєвий соус, гірчицю, чорний перець і трохи крохмалю. Змащуємо соусом курку з двох сторін і запікаємо ще кілька хвилин.
Три види квасу від Ігоря Місевича
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Квас із м’ятою і родзинками
Інгредієнти:
- Житні сухарі – 200 г
- Окріп – 1500 мл
- Дріжджі сухі – 10 г
- Цукор – 2 склянки
- М’ята – 50 г
- Вода (для м’ятного екстракту) – 0,5 склянки
- Родзинки – до смаку
Приготування:
- М’яту заливаємо окропом і залишаємо, щоб настоялась.
- Сухарі заливаємо окропом і залишаємо на 4 години. Проціджуємо, сухарі відкидаємо, а у воду додаємо дріжджі.
- Перемішуємо, вливаємо м’ятний екстракт і кладемо цукор. Добре перемішуємо, горлечко ємності з квасом накриваємо марлею і залишаємо на добу за температури 20–25 °С.
- Через 24 години додаємо родзинки і залишаємо ще на 3 дні.
Яблучний квас
Інгредієнти:
- Сушені яблука – 200 г
- Вода – 1500 мл
- Цукор – 2 склянки
- Дріжджі – 10 г
- Лимон – 1 шт.
Приготування:
- Яблука заливаємо окропом і залишаємо на 2–3 години.
- Проціджуємо розчин, додаємо цукор (2 ст. л.), дріжджі та лимонний сік. Ми залишаємо квас на 3–4 години, а потім всипаємо цукор, що залишився.
- Потім залишаємо квас в теплому місці на добу. Після квас кип’ятимо, поки на поверхні не з’явиться біла плівка, охолоджуємо і переливаємо в пляшки.
Справжній український квас
Інгредієнти:
- Хліб житній черствий – 200 г
- Окріп – 1500 мл
- Кориця – 10 г
- Дріжджі – 10 г
- Цукор – 2 склянки
Приготування:
- Хліб змішуємо з корицею і заливаємо окропом (1 л). Залишаємо на 3–4 години.
- Додаємо дріжджі (вода повинна в цей час вже охолонути до температури 25–30 °С) і цукор (2 ст. л.).
- Миску з закваскою накриваємо марлею і залишаємо на 3–4 дні.
- У воді (500 мл) розчиняємо цукор, що залишився. Додаємо цукрову воду в закваску і поміщаємо посуд із квасом на вогонь.
- Кип’ятимо квас до появи на поверхні білої піни (15–20 хвилин), потім проціджуємо і охолоджуємо.
Банан-гриль з шоколадом у фользі від Сергія Калініна
Інгредієнти:
- Банани – 2 шт.
- Родзинки – 150 г
- Горіхи – 150 г
- Шоколад – 50 г
- Кориця – 1 ч. л.
Приготування:
- Надрізаємо банан з одного боку, уздовж по всій довжині, намагаючись зберегти його вигин.
- Дістаємо м’якоть і дрібно нарізаємо.
- Подрібнюємо горіхи і шоколад.
- Змішуємо бананову м’якоть, горіхи, шоколад, корицю і родзинки. Начиняємо цією сумішшю бананову шкірку, загортаємо у фольгу і запікаємо на грилі (або в духовці) 10 хвилин.
Кебаб на вогні з трьох сортів м’яса від Ігоря Місевича
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Інгредієнти:
- Свинина – 300 г
- Яловичина – 300 г
- Курка, м’якоть – 300 г
- Сало – 100 г
- Зелень (кріп, кінза, петрушка) – до смаку
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Холодна вода – до смаку
- Помідори – 4 шт.
- Олія – 1 ст. л.
- Червоний гострий перець – до смаку
- Часник – 3 зубчики
- Зелень (для соусу) – до смаку
- Соєвий соус – до смаку
- Сіль до смаку
- Перець – до смаку
- Цукор – до смаку
Приготування:
- Помідори розрізаємо на дві частини, одягаємо на шампур і поміщаємо на гриль.
- Запікаємо кілька хвилин, а потім знімаємо з помідорів шкірку і перетираємо їх через сито.
- Томатне пюре змішуємо з рубленою зеленню, роздавленим часником, подрібненим червоним перцем, соєвим соусом та олією. Доводимо до смаку сіллю і цукром.
- М’ясо, сало, цибулю і зелень пропускаємо через м’ясорубку. Перемішуємо, додаємо холодну воду або подрібнений лід.
- До смаку додаємо сіль, перець і дуже довго перемішуємо і відбиваємо фарш – поки він не перетвориться в однорідну пружну масу.
- З невеликих порцій фаршу мокрими руками формуємо ковбаски і одягаємо їх на шампур. Обсмажуємо на грилі до рум’яності.
Кетчуп своїми руками від Тетяни Литвинової
Інгредієнти:
- Томати – 2000 г
- Яблуко – 250 г
- Цибуля ріпчаста, велика – 1 шт.
- Олія – до смаку
- Лавровий лист – 5 шт.
- Духмяний перець – до смаку
- Коріандр – до смаку
- Чорний перець – 1 ст. л.
- Гвоздика – до смаку
- Часник – 2 зубчики
- Сіль – до смаку
- Перець – до смаку
Приготування:
- З помідорів віджимаємо сік.
- Ставимо сік на сильний вогонь, кладемо в каструлю марлевий мішечок зі спеціями і уварюємо на 2/3 об’єму.
- Яблука очищаємо від шкірки і насіння, нарізаємо великими кубиками, викладаємо в каструлю з невеликою кількістю води, накриваємо кришкою і томимо на повільному вогні до м’якості.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, часник – слайсами.
- Обсмажуємо овочі на олії, поки вони не стануть м’якими. Після перебиваємо блендером яблука разом із цибулею і часником до консистенції крему.
- З’єднуємо томатний сік із яблучно-цибульним пюре, додаємо до смаку сіллю і цукром.
- Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо пару хвилин і знімаємо з вогню.
- Для приготування кетчупу потрібно вибирати стиглі, м’ясисті помідори. З макухи можна вдруге віджати сік. Важливо не переварити помідори: колір увареного соку повинен бути не дуже темним.
Фруктовий десерт на вугіллі
Інгредієнти:
- Зелене яблуко – 2 шт.
- Апельсин – 2 шт.
- Банан – 2 шт.
- Цукрова пудра – до смаку
- Кориця мелена – до смаку
- Вершкове масло – 80 г
Приготування:
- Яблука, апельсини, банани нарізаємо часточками, викладаємо на фольгу.
- Посипаємо цукровою пудрою і корицею, додаємо вершкове масло.
- Потім загортаємо фрукти в фольгу і запікаємо на грилі 15 хвилин.
Шашлик на природі від Ігоря Місевича
Маринад для курки
Інгредієнти:
- Куряче філе – 450 г
- Апельсиновий сік – 200 мл
- Чорний перець – до смаку
- Кориця – до смаку
- Часник – 2 зубчики
- Червоний гострий перець – до смаку
- Оливкова олія – до смаку
- Сіль – до смаку
Приготування:
- Куряче філе крупно нарізаємо, заливаємо свіжовіджатим апельсиновим соком і додаємо інші інгредієнти.
- Ми залишаємо курку маринуватися протягом 30–50 хвилин, а після обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.
Маринад для телятини
Інгредієнти:
- Телятина – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Томатний сік-300 мл
- Ворчестерський або соєвий соус – 1 ст. л.
- Коньяк – 25 мл
- Хрін тертий – 0,5 ст. л.
- Оливкова олія – 5 ст. л.
- Лимонний сік – 1,5 ст. л.
- сіль
Приготування:
- М’ясо (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями.
- М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 8 годин.
- Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.
Маринад для свинини
Інгредієнти:
- Свинина – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Чорний перець горошком – до смаку
- Соєвий соус – 20 мл
- Коньяк – 40 мл
- Червоний перець – до смаку
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль до смаку
Приготування:
- Свинину (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями.
- М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 5 годин.
- Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.
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