Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання
21.07.2020
Що приготувати з малини? Пропонуємо рецепт дієтичного малинового чізкейку без випікання. Цей низькокалорійний десерт порадує вас своїм смаком, а спосіб його приготування дозволяє зберегти корисні речовини, що містяться в ароматній сезонній ягоді. Читайте простий рецепт, за яким легко приготувати чизкейк в домашніх умовах без значних витрат часу.
Дієтичний рецепт малинового чизкейку
Інгредієнти:
Основа:
- 1 скл. вівсяних пластівців
- 1 скл. чаю або кави
- 1 ч. л. меду
Начинка:
- 200 г нежирного сиру
- 1 ч. л. меду
- 200 г нежирного йогурту
- 100 мл соєвого молока
- 20 г желатину
- 2 яєчні білки
- 1 скл. малини
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Малиновий соус:
- 1 скл. малини
- 1 ч. л. крохмалю (краще кукурудзяний)
- 2 ст. л. води
- 1 ч. л. меду
Як приготувати дієтичний чизкейк без випікання
Спосіб приготування:
- Заливаємо пластівці чаєм, додаємо мед, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Потім розподіляємо по дну форми.
- Збиваємо разом сир, йогурт і мед.
- У молоці потрібно розчинити желатин, потім додати його в сирну масу та збити міксером.
- Додаємо збиті в круту піну яєчні білки. Висипаємо туди ягоди.
- Викладаємо на основу й залишаємо в холодильнику на 2 год.
- Збиваємо в блендері малину, доводимо її до кипіння. Крохмаль розводимо в холодній воді, а потім додаємо в малину. Проварюємо 1–2 хв., поки суміш не загусне.
- Коли охолоне, не забудьте додати мед. Поливаємо чизкейк соусом.
Смачного!
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Video: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання
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