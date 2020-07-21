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Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

21.07.2020

Що приготувати з малини? Пропонуємо рецепт дієтичного малинового чізкейку без випікання. Цей низькокалорійний десерт порадує вас своїм смаком, а спосіб його приготування дозволяє зберегти корисні речовини, що містяться в ароматній сезонній ягоді. Читайте простий рецепт, за яким легко приготувати чизкейк в домашніх умовах без значних витрат часу.  

Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Дієтичний рецепт малинового чизкейку

Інгредієнти:

Основа:

  • 1 скл. вівсяних пластівців
  • 1 скл. чаю або кави
  • 1 ч. л. меду

Начинка:

  • 200 г нежирного сиру
  • 1 ч. л. меду
  • 200 г нежирного йогурту
  • 100 мл соєвого молока
  • 20 г желатину
  • 2 яєчні білки
  • 1 скл. малини

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Малиновий соус:

  • 1 скл. малини
  • 1 ч. л. крохмалю (краще кукурудзяний)
  • 2 ст. л. води
  • 1 ч. л. меду

Як приготувати дієтичний чизкейк без випікання

Спосіб приготування:

  1. Заливаємо пластівці чаєм, додаємо мед, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Потім розподіляємо по дну форми.
  2. Збиваємо разом сир, йогурт і мед.
  3. У молоці потрібно розчинити желатин, потім додати його в сирну масу та збити міксером.
  4. Додаємо збиті в круту піну яєчні білки. Висипаємо туди ягоди.
  5. Викладаємо на основу й залишаємо в холодильнику на 2 год.
  6. Збиваємо в блендері малину, доводимо її до кипіння. Крохмаль розводимо в холодній воді, а потім додаємо в малину. Проварюємо 12 хв., поки суміш не загусне.
  7. Коли охолоне, не забудьте додати мед. Поливаємо чизкейк соусом.

Смачного!

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Video: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Як приготувати малиновий чизкейк без випікання? Дієтичний рецепт дозволить вам зробити це швидко і просто

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