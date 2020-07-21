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Малиновий лікер: рецепт від Сергія Калініна

21.07.2020

Справді, ягідні наливки корисні в невеликих дозах. Зміцнюють імунітет, і більшість вітамінів зберігається. Але це за умови, що все зроблено правильно, щоб вітаміни не випарувалися під час варіння. Всі секрети приготування розповів кулінар Сергій Калінін!

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Складники:

  • Малина – 800 г
  • Листя вишні – 50 шт.
  • Вода – 1 л
  • Горілка – 1 л
  • Цукор – 1 кг
  • М’ята – 25 г
  • Розмарин – 10 г

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Спосіб приготування:

  1. Покладіть у каструлю малину (можна другосортну, почавлену), листочки вишні, м’яту, листя розмарину і залийте кип’яченою водою. На повільному вогні прокип’ятіть 5 хвилин.
  2. Проварену суміш перелийте в банку. Щільно закрийте її кришкою і залиште в холодильнику на добу.
  3. Процідіть суміш крізь друшляк або марлю.
  4. Далі потрібно приготувати сироп для настоянки. Для цього цукор (4 ст. л.) висипте на сковороду з 1 ст. л. води і доведіть до стану цукрового сиропу.
  5. Влийте сироп, який настоявся, в раніше підготовлену суміш і ще раз прокип’ятіть зо 5 хвилин.
  6. Далі суміш із сиропом повинна охолонути. Дайте їй хоча б 12 години.
  7. Тепер до цього малинового сиропу потрібно додати горілку.
  8. Напій має добре настоятися, тому залишаємо його на добу в холодильнику.

Video: Малиновий лікер: рецепт від Сергія Калініна

Як приготувати малиновий лікер? Рецепт приготування покроково від Сергія Калініна

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