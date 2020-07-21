Справді, ягідні наливки корисні в невеликих дозах. Зміцнюють імунітет, і більшість вітамінів зберігається. Але це за умови, що все зроблено правильно, щоб вітаміни не випарувалися під час варіння. Всі секрети приготування розповів кулінар Сергій Калінін!

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Складники:

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Спосіб приготування:

Покладіть у каструлю малину (можна другосортну, почавлену), листочки вишні, м’яту, листя розмарину і залийте кип’яченою водою. На повільному вогні прокип’ятіть 5 хвилин.

Проварену суміш перелийте в банку. Щільно закрийте її кришкою і залиште в холодильнику на добу.

Процідіть суміш крізь друшляк або марлю.

Далі потрібно приготувати сироп для настоянки. Для цього цукор (4 ст. л.) висипте на сковороду з 1 ст. л. води і доведіть до стану цукрового сиропу.

Влийте сироп, який настоявся, в раніше підготовлену суміш і ще раз прокип’ятіть зо 5 хвилин.

Далі суміш із сиропом повинна охолонути. Дайте їй хоча б 1 – 2 години.

Тепер до цього малинового сиропу потрібно додати горілку.