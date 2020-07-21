Шоколадні вареники з вишнею на пару: рецепт покроковий
21.07.2020
Незвичайні шоколадні вареники з вишнею на пару за нашим рецептом порадують всю вашу сім’ю. Читайте, як приготувати шоколадні вареники з вишнями на пару від експертів програми «Все буде добре». Покроковий рецепт приготування вже в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Борошно – 3—3,5 ст.
- Какао – 2—3 ст. л.
- Кефір (2,5% жирності) – 250 г
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сіль – дрібка
- Цукор – 1 ч. л. на кожен вареник
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Кип’ячена вода – 70 мл
- Вишні без кісточок (можна використовувати як заморожені, так і свіжі) – 300 г
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Приготування:
- Замість класичного тіста приготуємо шоколадне. Для цього розчиняємо у гарячій воді какао. Гасимо соду в кефірі та додаємо до какао. Гарненько все змішуємо й додаємо рослинну олію. В отриману масу висипаємо просіяне борошно невеликими порціями в кілька етапів. Замішуємо тісто.
- Переходимо до приготування начинки. Викладаємо вишні на сито так, щоб стекла уся рідина.
- Розкатуємо тісто завтовшки 2,5—3 мм. Воно має бути трохи товщим, ніж для звичних вареників.
- Беремо склянку й вирізаємо кружечки. Кладемо на кожен із них трохи цукру, потім – вишні. На кожен кружечок знадобитися приблизно три вишеньки.
- Скріплюємо вареники півмісяцем. Готуємо на домашній пароварці 5-7 хвилин. Подаємо разом і кулькою улюбленого морозива або ягідним соусом із листком м’яти.
Смачного!
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