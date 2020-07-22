Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Бельгійський салат: рецепт від Сергія Калініна

22.07.2020

Як приготувати ситний салат і залишитися у формі? Кухар Сергій Калінін стверджує, що знає рецепт салату, який замінить повноцінну вечерю і не позначиться на фігурі. Читайте рецепт бельгійського дієтичного салату з овочами та куркою в нашому матеріалі.

рецепты

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • баклажан – 1 шт.  
  • квасоля стручкова – 100 г
  • цибуля зелена – 2 шт.  
  • філе куряче – 80 г
  • помідори невеликі – 2 шт.  
  • лимон – 1/2 шт.  
  • салат зелений – за смаком
  • сіль, перець – за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • рисовий або білий винний або яблучний оцет – 1 ст.  л.
  • часник – 1 зубчик
  • мед рідкий – 0,5 ч. л.  
  • оливкова олія – ​​1 ст.  л.

Більше на тему: Смачні літні салати: топ-5 рецептів від зірок СТБ

Приготування:

  1. Куряче філе відварити, баклажани порізати кружальцями й обсмажити на сухій пательні, квасолю бланшувати.  
  2. Усі інгредієнти змішати, скропити оливковою олією та лимонним соком й обсмажити 3 хвилини на пательні.  
  3. Для приготування заправки подрібнений часник змішати з оцтом, медом та оливковою олією.  
  4. Усі інгредієнти викласти на тарілку, додати порізаний помідор і подрібнену зелену цибулю. Полити соусом.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить