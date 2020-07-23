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Рецепт аджики: 3 варіанти від Мікаеля Арояна

23.07.2020

Любите аджику? А чи ви знаєте, в якій країні з’явилася ця страва? Як спочатку готували аджику? Кулінар Мікаель Ароян поділився з глядачами проє3укту «Все буде добре» новими рецептами аджики. Читайте в нашому матеріалі рецепти трьох видів аджики, які підійдуть і до м’яса, і до риби! Вчимося готувати аджику разом!

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Аджика – це дуже смачна приправа з абхазької та грузинської кухні, що традиційно подається до м’ясних страв. Існує дуже багато рецептів цього соусу. Але в склад незмінно входять червоний перець, коріандр, часник і пряні трави. Томати, всупереч загальній думці, не є обов’язковим інгредієнтом аджики. Але соуси з назвою «аджика» на полицях супермаркетів мають у складі саме помідори.

Горіхова аджика від Мікаеля Арояна

Інгредієнти:

  • червоний гострий перець – 200 г
  • болгарський перець – 500 г
  • часник – 300 г
  • хмелі-сунелі – 50 г
  • кінза – 50 г
  • сіль – 80 г
  • олія – ​​50 г
  • волоські горіхи – 200 г

Приготування:

  1. Болгарський і гострий перець очистити від плодоніжок і зерен.
  2. Болгарський перець пропустити з часником через м’ясорубку.
  3. Пропустити через м’ясорубку червоний гіркий перець.
  4. Додати хмелі-сунелі і пропустити ще раз усю масу через м’ясорубку.
  5. Додати сіль, олію, подрібнені горіхи і зелень. Добре перемішати.
  6. Зберігати в скляних баночках у холодильнику.

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Зелена аджика

Інгредієнти:

  • зелений гострий перець – 5 шт.
  • болгарський перець – 5 шт.
  • часник – 2 головки
  • зелень кінзи – 100 г
  • зелень петрушки – 100 г
  • м’ята – 50 г
  • зелень тархуну – 50 г
  • оцет – 4 ст. л.
  • олія соняшникова – 0,5 скл.
  • орегано, майоран, коріандр, кріп – по 1 ст. л.
  • сіль – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Болгарський і гострий перець почистити, прибрати насіння.
  2. Почистити часник і промити зелень (кінзу, петрушку, тархун).
  3. Перець, часник і зелень – перемолоти.
  4. Додати до перемеленої маси прянощі для аджики (орегано, майоран, коріандр, кріп), сіль, соняшникову олію та оцет. Перемішати до однорідної маси.
  5. Розкласти аджику в банки і зберігати в холодильнику.

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Суха аджика

Інгредієнти:

  • гострий червоний перець – 600 г
  • сухий коріандр – 4 ст. л.
  • часник – 7 зубчиків
  • хмелі-сунелі – 2 ст. л.
  • насіння кропу – 0,5 ч. л.
  • сіль, цукор – до смаку

Приготування:

  1. Коріандр, насіння кропу підсушити на сковороді.
  2. Перець, часник подрібнити, додати спеції.
  3. Масу викласти на сковороду, постійно помішуючи, додати хмелі-сунелі.
  4. Після охолодження маси додати сіль. Перемішати.

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Video: Рецепт аджики: 3 варіанти від Мікаеля Арояна

Як і скільки готувати аджику? Рецепти аджики покроково від Мікаеля Арояна

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