Сирний мус із черешнею від кухаря Марини Шевченко
23.07.2020
Улюбленим для багатьох десертом є сирковий мус, головний інгредієнт якого влітку, звичайно ж, черешня. Марина Шевченко переконана, що навіть домогосподарка-початківець зможе приготувати цей десерт з легкістю! Читайте рецепт в матеріалі.
Інгредієнти:
- Черешня — 150 г
- Сир — 200 г
- Желатин — 12 г
- Холодна вода — 8 ст. л.
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Цукрова пудра — 25 г
- Шоколад — 50 г
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Приготування:
- Желатин замочити у 8 столових ложках холодної води і залишити на 15 хвилин.
- З черешень вийняти кісточки.
- Сир збити міксером до однорідної пухкої маси. Додати до сиру цукрову пудру і ванільний цукор і збити ще раз.
- Желатин розчинити в каструлі на вогні і додати в сирну масу. Туди ж додати черешню.
- Розкласти по формочках і прибрати в холодильник на кілька годин.
- Готовий мус вийняти з форми, прикрасити шоколадом і цілими ягодами.
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Video: Сирний мус із черешнею від кухаря Марини Шевченко
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