Зачіски для тонкого волосся: поради Олени Мельник
27.07.2020
На сайті проекту «Все буде добре» стартує нова рубрика – відповіді експертів шоу на запитання читачів. І першою на запитання читачки про те, як вибрати зачіски для тонкого волосся, відповіла зірковий візажист і стиліст Олена Мельник. Дивіться на відео просто зараз, яку стрижку на тонке волосся вибрати, а також як робити укладку, щоб додати волоссю об’єм.
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Video: Зачіски для тонкого волосся: поради Олени Мельник
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