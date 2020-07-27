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Зачіски для тонкого волосся: поради Олени Мельник

27.07.2020

На сайті проекту «Все буде добре» стартує нова рубрика – відповіді експертів шоу на запитання читачів. І першою на запитання читачки про те, як вибрати зачіски для тонкого волосся, відповіла зірковий візажист і стиліст Олена Мельник. Дивіться на відео просто зараз, яку стрижку на тонке волосся вибрати, а також як робити укладку, щоб додати волоссю об’єм.

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Video: Зачіски для тонкого волосся: поради Олени Мельник

Яку зачіску вибрати для тонкого волосся? Дивіться поради від зіркового стиліста Олени Мельник, як підібрати зачіску на тонке волосся і додати йому об'єм

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