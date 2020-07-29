Як приготувати маринований виноград? Це ж чудові ласощі, які можна подавати до святкового столу або просто смакувати ними, коли заманеться. А ще маринований виноград – це гідний аналог оливок! Дізнайтеся рецепт маринованого винограду в нашому матеріалі!

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Інгредієнти :

Виноград (великий) – 0,5 кг

Оцет (винний або яблучний) – 25 мл

Сіль – 20 г

Цукор – 100 г

Часник – 2 зубки

Розмарин – 1 гілочка

Сушений перець чилі – 15 г

Духмяний перець – 3–5 горошин

Лавровий листок – 2 шт.

Кориця – 1 паличка

Вода – 0,5 л

Олія – 100 мл

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Приготування:

Виноград помити, ягоди відокремити від гілочки. На дно півлітрової банки покласти часник, розмарин, перець чилі. Потім банку на половину заповнити виноградом, зверху знову викласти часник, розмарин, перець чилі та покласти решту винограду так, щоб залишилося 2 см до горлечка банки. Для маринаду потрібно влити в каструлю 0,5 л води, засипати цукор, сіль, влити оцет, укинути духмяний перець, лаврові листки, паличку кориці. Помішувати, доки не розчиняться цукор і сіль. Але не варто кип’ятити, бо у винограду трісне шкірка. Залити маринад у банку, додати олію, закрити кришкою. Зберігати в холодильнику.

Виноград буде готовий до вживання через 2–3 місяці.

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