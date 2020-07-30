Сучасна техніка дає змогу робити на кухні справжні дива! Як підготувати горох для супу, як швидко зварити моркву і як не плакати від цибулі, знає Наталія Левензон! Читайте корисні лайфхаки для роботи з мікрохвильовою піччю в нашому матеріалі!

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Лайфхак №1. Як швидко розмочити горох?

Залийте горох водою і поставте на 10 хвилин у мікрохвильову піч. Води має бути вдвічі більше, ніж гороху, адже вона може випаровуватись.

Лайфхак №2. Як порізати цибулю без сліз ?

Перед тим, як різати цибулю, її необхідно покласти до мікрохвильової печі на 30 секунд.

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Лайфхак №3. Як швидко зварити моркву?

Для цього вам потрібні пакет і холодна вода. Зав’яжіть моркву в пакеті та покладіть до мікрохвильової печі на 5 хвилин. Потужність необхідно ставити середню, приблизно 600 Вт. Потім опустіть овоч на 5-7 хвилин у холодну воду.

Також цим способом можна приготувати буряк.

Більше подробиць дивіться в нашому відео!

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Video: Як швидко зварити моркву, горох і не плакати від цибулі: лайфхаки з мікрохвилівкою Дізнайтеся, як підготувати горох для супу, як швидко зварити моркву і як не плакати від цибулі, в нашому матеріалі. Лайфхаками ділиться Наталя Левензон