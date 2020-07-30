Педикюр – одна з найулюбленіших жіночих процедур з догляду за собою. Це завжди актуально та важливо для бездоганного вигляду. Але ціни на процедуру кусаються, й відвідувати салон краси що два тижні не завжди виходить. Як зробити охайний необрізний педикюр у домашніх умовах? Читайте в нашому матеріалі!

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Відмінність між класичним педикюром і європейським (інша назва необрізного педикюру) в тому, що в другому кутикулу не зрізають, а прибирають за допомогою спеціальних пом’якшувальних гелів.

Переваги необрізного педикюру

Безболісність процедури. Ви не поранитесь, а відповідно немає ризику потрапляння в рану інфекцій. Буває так, що при обрізному манікюрі/педикюрі травмується нігтьове ложе, а це уповільнює зростання нігтя. У необрізному варіанті такого не буває. Засіб для видалення кутикули уповільнює її зростання. Тож із часом частота виконання процедури зменшиться.

Недоліки необрізного манікюру

Цей варіант не підходить для власниць грубої шкіри. У алергіків засіб для пом’якшення кутикули може викликати сильну реакцію.

Основні методи необрізного педикюру

Вологий. Кутикулу розмочують у теплій воді, після чого обробляють засобом для видалення кутикули. Залишки зсувають до нігтьових валиків за допомогою палички.

Сухий. Ремувер наноситься на суху шкіру. Цей метод економить час, але потребує більшої кількості засобу. Також підвищується ймовірність алергічної реакції.

Гарячий. Цей метод підходить для обробки щільної грубої шкіри. Її замочують не в воді, а в гарячому лосьйоні.

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Інструменти:

високоякісні ножиці, щипчики, кусачки;

апельсинова паличка;

щіточка;

пилки для нігтів з різною абразивністю;

ватні диски;

засіб для зняття лаку.

Також не забудьте про ванночку, скраб, засіб для видалення мозолів, крем для ніг.

Покрокова інструкція:

Видаліть старий лак із нігтів. Зробіть ванночку для ніг. Додайте в воду морську сіль, соду, настоянку календули або ромашки. Також можна купити готовий засіб для пом’якшення шкіри. Парити ноги потрібно з пів години. Видаліть зі стоп усі мозолі. У цьому вам допоможуть пемза або лазерні тертки для стоп. Коловими рухами пройдіться по всій стопі. Великі мозолі й тріщини видаліть за допомогою щипчиків. Для закріплення ефекту застосуйте скраб. Промасажуйте ним пальці, проміжки між ними і стопу. Після процедури не забудьте втерти в шкіру крем. На наступному етапі переходимо до кутикули й нігтів. Пом’якшіть кутикулу за допомогою спеціального засобу та відсуньте її до нігтьових валиків за допомогою палички. Ретельно вичищаємо бруд з-під нігтів. Обрізаємо та підпилюємо нігті. Не заокруглюйте край нігтьової пластини! Це може стати причиною вростання нігтя! Переходимо до лаку для нігтів. Перший шар – це захисна база. Через кілька хвилин наносимо перший шар лаку бажаного відтінку. Потім другий. На завершальному етапі наносимо закріплювач лаку на поверхню нігтя. Не забуваємо робити перерви між нанесенням шарів!

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Кілька порад щодо вибору набору інструментів для педикюру:

Ніколи не економте на інструментах! Краще заплатити один раз за якісний інструмент, ніж ризикувати здоров’ям і постійно витрачати гроші на дешеві матеріали. Найкращий матеріал – це нержавіюча сталь. Інструмент має бути зручним і комфортним. Обов’язково протестуйте його перед купівлею. Зверніть увагу на заточення інструментів. Ніде не має бути щілин або щербин. Відмовтеся від металевих пилок для нігтів. Вони псують нігтьову пластину. Найкращий варіант – лазерні або пилки зі скла.

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