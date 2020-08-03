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Моделюємо стрункі ноги з Анітою Луценко

03.08.2020

Експерт програми «Все буде добре» Аніта Луценко гарантує: виконуючи комплекс вправ день через день протягом 2 тижнів, ви не повірите своїм очам! Ваші ноги стануть стрункішими, а сідниці придбають підтягнуті форми!

Перед тренуванням обов’язково слід розігрітися.

Вправа 1

Поставте ноги трохи ширше плечей, розгорніть носки в сторони. Руки на поясі. Почніть виконувати присідання. Опустивши тулуб, підніміть праву п’яту, потім опустіть. Повторіть дії 10 разів кожною ногою.

упр 1

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Вправа 2

Злегка зігніть коліна, ноги разом. Відставте праву ногу в сторону, руки за головою. Почніть піднімати ногу вгору, бажано, паралельно підлозі. Виконайте вправу 10 разів кожною ногою.

упр 2

Вправа 3

Присядьте, опустіть руки на підлогу. Відстрибніть назад, упріться колінами в підлогу. Виконайте віджимання. Відстрибніть вперед, опустіть сідниці та вистрибніть нагору. Повторіть дії 10 раз.

упр 3

Вправа 4

Опустіться на коліна, ноги на ширині плечей. Схрестіть руки на грудях, лікті паралельно підлозі. Відхиліться назад і опустіться сідницями на п’яти. Зробіть 10 повторів.

упр 4

Вправа 5

Встаньте на лікті, живіт підтягнутий, голова дивиться в підлогу. Повільно підніміть праву ногу, зігнуту в коліні нагору, потім плавно опустіть її. Виконайте вправу кожною ногою 10 разів.

упр 5

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