Як приготувати вітамінне варення з баклажанів і слив? Покроковим рецептом поділився Євген Клопотенко. Майстер конфетюру розповів, як з найкисліших слив приготувати неймовірно солодке і смачне варення. Читайте покроковий рецепт варення з баклажанів і слив у матеріалі.

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Інгредієнти:

баклажани – 500 г

сливи – 500 г

лимонний сік – 50 мл

цукор – 0,5 кг

кориця – 2 шт.

сіль – щіпка

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Приготування:

Баклажани запікати в духовці при температурі 180° С протягом 20 хвилин. Потім очистити від шкірки і нарізати кубиками. Сливки відокремити від кісточок, нарізати кубиками. Помістити в каструлю і змішати з баклажаном. Додати лимонний сік, сіль, цукор і корицю. Варити на повільному вогні 30 хвилин. Помістити варення в стерилізовані банки. Закатати.

Смачного!

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