Варення з баклажанів і слив від Жені Клопотенко
04.08.2020
Як приготувати вітамінне варення з баклажанів і слив? Покроковим рецептом поділився Євген Клопотенко. Майстер конфетюру розповів, як з найкисліших слив приготувати неймовірно солодке і смачне варення. Читайте покроковий рецепт варення з баклажанів і слив у матеріалі.
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Інгредієнти:
- баклажани – 500 г
- сливи – 500 г
- лимонний сік – 50 мл
- цукор – 0,5 кг
- кориця – 2 шт.
- сіль – щіпка
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Приготування:
- Баклажани запікати в духовці при температурі 180° С протягом 20 хвилин. Потім очистити від шкірки і нарізати кубиками.
- Сливки відокремити від кісточок, нарізати кубиками. Помістити в каструлю і змішати з баклажаном.
- Додати лимонний сік, сіль, цукор і корицю. Варити на повільному вогні 30 хвилин.
- Помістити варення в стерилізовані банки. Закатати.
Смачного!
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