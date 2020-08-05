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Як позбутися вусиків над верхньою губою назавжди: маска від Ольги Метельської

05.08.2020

Соромитеся власного відображення в дзеркалі через те, що у вас ростуть вусики? Це проблема тисяч жінок! І наш косметолог Ольга Метельська розповіла, як безболісно і швидко позбутися ненависних волосків! Приготуйте маску в домашніх умовах, і ви позбавите себе пушку над верхньою губою!

лазерная эпиляция над губой

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Інгредієнти:

Яєчний білок – 1 шт.

Перекис водню (обов’язково 35%!) – 1 ч. л.

ВАЖЛИВО: Такий перекис можна замовити через інтернет або ж просто замінити його двома таблетками гідропериту.

Сік лимона – 1 ч. л.

Борошно – 1 ч. л.

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Приготування і застосування маски від вусиків над верхньою губою:

  1. Збийте яєчний білок за допомогою вінчика до стану піни.
  2. Візьміть 4 чайні ложки піни яєчного білка.
  3. Додайте перекис водню або таблетки (гідроперит: розвести 2 таблетки 1 ст. л. води).
  4. Ретельно перемішайте білок і перекис.
  5. Потім додайте сік лимона і борошно.
  6. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

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ВАЖЛИВО: Попередньо зробіть пробу маски на руці, щоб переконатися у відсутності алергічних реакцій.

Нанесіть маску на очищену шкіру, уникаючи області губ. Залиште маску на 3–10 хвилин, залежно від ваших відчуттів. Потім зніміть серветкою піну маски і вмивайтеся прохолодною водою.

Щоб остаточно попрощатися з проблемою, робіть процедуру двічі на тиждень протягом 3–4 тижнів.

Video: Як позбутися вусиків над верхньою губою назавжди: маска від Ольги Метельської

Як позбутися від вусиків над верхньою губою назавжди, сьогодні розповість Ольга Метельська. Її спосіб економний і ефективний

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