Висівки для схуднення: секрети від дієтолога Світлани Фус

Хочете схуднути, не змінюючи свій раціон? Скинути п’ять кілограмів всього за кілька тижнів можливо! Секрет легкого схуднення за допомогою висівок розкриє один із кращих дієтологів країни Світлана Фус.

Висівки – це вторинний продукт, який отримують після виробництва зерна. Порошкові висівки мають перевагу перед гранульованими, адже до гранул часто додають борошно і крохмаль, через що збільшується їхня калорійність і зменшується концентрація корисної клітковини. А порошкові висівки за рахунок високого вмісту клітковини сприяють поліпшенню травлення. Вони працюють як грубі ворсинки щітки, прочищаючи наш кишківник. Таким чином, харчові жири в найкоротші терміни залишають наш організм і не відкладаються там, де не слід. Крім того, додаючи в їжу висівки, ми насичуємося набагато швидше. Адже в шлунку вони розбухають і значно збільшуються в об’ємі.

Більше на тему: Коли пити воду – до чи після їжі? Поради дієтолога Свєти Фус

Правила вживання

Нормальна кількість висівок на добу – 2-3 чайні ложки. Максимальна добова доза висівок – 30 грамів або 6 чайних ложок. У більшій кількості висівки можуть нашкодити, оскільки будуть виводити з організму корисні вітаміни та мінерали. У кашах висівки містяться в досить низькій концентрації, так що краще додавати в свою їжу готовий порошок. Перш ніж додати висівки в готову страву, їх необхідно запарити на 20 хвилин в стаканчику киплячої води, а рідину злити. Отриману суміш можна додавати в салати, каші, супи. У суп можна додавати і сухі висівки – але робити це правильно: коли він майже готовий, але ще кипить. Висівки можна вживати щодня, але не більше 2 місяців – потім потрібно зробити перерву на місяць. Вам варто враховувати, що разом із токсинами висівки виводять із організму і частина корисних речовин, таких як цинк і залізо. Якщо хочете ще зменшити вагу – після перерви можна знову додавати їх у свій раціон .

Протипоказання

Не варто вживати висівки тим, у кого є гострі захворювання шлунково-кишкового тракту – оскільки висівки дратують слизову шлунка і кишківника та можуть посилити вже наявне запалення. Дітям до восьми років теж не бажано їсти цей продукт, адже дитяча травна система ще не до кінця сформована. А після цього віку можна поступово вводити їх в раціон.

Худніть і ні в чому себе не обмежуйте! Головне вводите висівки у свій режим харчування правильно, і тоді ви схуднете легко і навіть із задоволенням!

Video: Висівки для схуднення: секрети від дієтолога Світлани Фус Висівки для схуднення допоможуть втратити вагу, не змінюючи звичний раціон. Як схуднути на висівках, розповість в матеріалі дієтолог Світлана Фус, яка знає все про висівки для схуднення