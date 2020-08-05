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Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

05.08.2020

А ви хочете приготувати цілих 3 види джему за 30 хвилин на основі абрикосів? Татяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, і вона поділилася секретами швидкого та економного приготування улюблених ласощів дитинства!

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Апельсиновий джем

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Апельсини – 2 шт.
  • Цукор – 1 кг

Спосіб приготування:

  1. Апельсин зі шкіркою розріжте на 4 частини, видаліть кісточки.
  2. Пропустіть через м’ясорубку.
  3. Додайте апельсин та цукор до абрикосової основи.
  4. Варіть на повільному вогні 15 хвилин.
  5. Розлийте джем у банки.

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Кавово-ванільний джем

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Цукор – 500 г
  • Кава зернова мелена – 5 ст. л.
  • Розчинна кава – 2 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Ванільний цукор – 1 пак.

Спосіб приготування:

  1. Мелену та розчинну каву помістіть в марлю, зробіть мішечок та опустіть в лимонний сік.
  2. До абрикосової основи додайте цукор.
  3. Мішечок з кавою опустіть в каструлю.
  4. Проваріть 15 хвилин, в кінці додайте ванільний цукор.
  5. Розлийте джем у банки.

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Абрикосовий джем з горіхами

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Цукор – 600 г
  • Кориця – 2 упак.
  • Мускатний горіх – 1/3 ч. л.
  • Волоський горіх – 200 г
  • Лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Лимон пропустіть через м’ясорубку.
  2. До абрикосової основи додайте подрібнений лимон, корицю, мускатний горіх і цукор.
  3. Додайте підсушений волоський горіх, варіть 10–15 хвилин.
  4. Розлийте джем у банки.

Смачного!

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Video: Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

Як приготувати 3 різні за смаком абрикосових джеми? Абрикосовий джем з апельсином, чи абрикосовий джем з кавою чи горіхами? Прості і швидкі рецепти в матеріалі

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