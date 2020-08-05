Запіканка з кабачків – це дієтична смачна страва. Кулінарні експерти «Все буде добре» поділилися рецептом запіканки з гостренькими кабачками. Читайте, як приготувати запіканку з кабачків, у матеріалі.

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Інгредієнти:

Кабачки – 7 шт . (середнього розміру)

7 . (середнього розміру) Вершки 15 % жирності – 100 р

жирності – 100 р Сир 1% жирності – 500 р

– 500 р Сир твердий Емменталь – 200 м

м Перець чилі свіжий – 1 шт .

. Яйця – 3 шт .

Для маринаду:

Часник – 3 зуб.

Оливкова олія – 100 мл.

Цукор – 2.ч.л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Оцет (бальзам і ко) – 3 ст. л. (м ожна замінити звичайним оцтом – б альзамік надає оригінальний смак)

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Приготування:

5 кабачків нарізати уздовж на тонкі слайси, засолити й залишити на 10 – 15 хвилин. З часнику, олії, цукру, оцту, солі, перцю та зелені приготувати маринад . 2 кабачки, що залишилися, нарізати тонкими вузькими смужками й маринувати 2 – 3 години. У каструлі розігріти вершки , додати сир і нагріти до повного розчинення. Розрізати перець чилі та занурити в сир на кілька секунд (за смаком). Яйце збити міксером та влити його в сирну масу. Кабачки промити від солі та викласти в форму замість тіста . Сирну масу вилити зверху на основу з кабачків. Дістати з маринаду смужки кабачків та викласти на запіканку . Випікати 30 хвилин за температури 200 градусів .

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Video: Запіканка з кабачків за рецептом експертів «Все буде добре» Запіканка з кабачків: рецепт, за яким можна приготувати смачну й дієтичну страву. Як приготувати запіканку з кабачків із сиром