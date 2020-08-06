Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт
06.08.2020
«Джаджик» – це національна турецька страва, холодний суп зі свіжих огірків. Він не тільки охолодить вас у літню спеку, а й стане прекрасним омолоджувальним засобом для шкіри обличчя! Як же приготувати холодний огірковий суп? Швидше читайте покрокову інструкцію!
Інгредієнти:
- Огірки – 3 шт.
- Нежирний йогурт – 250 г
- Часник – 2 зуб.
- Рафінована соняшникова олія – 2 ч. л.
- Свіжа м’ята – пучок
- Петрушка – пучок
- Суха м’ята – щіпка
- Сіль – щіпка
- Кунжут – 2 ст. л.
- Перець – за смаком
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Приготування:
- Очистити огірки, порізати.
- М’яту промити, обсушити й подрібнити.
- Часник очистити, дрібно нарізати.
- Кунжут і свіжу м’яту подрібнити до стану пасти. Додати олію.
- У порційну тарілку налити йогурт, додати огірки, зелень, кунжутну пасту й часник.
- Побризкати олією. Посипати сухою м’ятою.
Смачного!
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Video: Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт
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