«Джаджик» – це національна турецька страва, холодний суп зі свіжих огірків. Він не тільки охолодить вас у літню спеку, а й стане прекрасним омолоджувальним засобом для шкіри обличчя! Як же приготувати холодний огірковий суп? Швидше читайте покрокову інструкцію!

Інгредієнти:

Огірки – 3 шт.

Нежирний йогурт – 250 г

Часник – 2 зуб.

Рафінована соняшникова олія – 2 ч. л.

Свіжа м’ята – пучок

Петрушка – пучок

Суха м’ята – щіпка

Сіль – щіпка

Кунжут – 2 ст. л.

Перець – за смаком

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Приготування:

Очистити огірки, порізати. М’яту промити, обсушити й подрібнити. Часник очистити, дрібно нарізати. Кунжут і свіжу м’яту подрібнити до стану пасти. Додати олію. У порційну тарілку налити йогурт, додати огірки, зелень, кунжутну пасту й часник. Побризкати олією. Посипати сухою м’ятою.

Смачного!

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Video: Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт Як приготувати холодний огірковий суп джаджик? Читайте покроковий рецепт цієї страви! Турецький огірковий суп джаджик - не тільки смачний, але й корисний