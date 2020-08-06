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Сирний мус із черешнею від кухаря Марини Шевченко

06.08.2020

Улюбленим для багатьох десертом є сирковий мус, головний інгредієнт якого влітку, звичайно ж, черешня. Марина Шевченко переконана, що навіть домогосподарка-початківець зможе приготувати цей десерт з легкістю! Читайте рецепт в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Черешня — 150 г
  • Сир — 200 г
  • Желатин — 12 г
  • Холодна вода — 8 ст. л.
  • Ванільний цукор — 1 пакетик
  • Цукрова пудра — 25 г
  • Шоколад — 50 г

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Приготування:

  1. Желатин замочити у 8 столових ложках холодної води і залишити на 15 хвилин.
  2. З черешень вийняти кісточки.
  3. Сир збити міксером до однорідної пухкої маси. Додати до сиру цукрову пудру і ванільний цукор і збити ще раз.
  4. Желатин розчинити в каструлі на вогні і додати в сирну масу. Туди ж додати черешню.
  5. Розкласти по формочках і прибрати в холодильник на кілька годин.
  6. Готовий мус вийняти з форми, прикрасити шоколадом і цілими ягодами.

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Video: Сирний мус із черешнею від кухаря Марини Шевченко

Сирковий мус з черешнею - рецепт легкого літнього десерту, який готується без випічки. Як приготувати смачний сирковий мус з черешнею

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