Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Морозиво «Баунті»: рецепт у домашніх умовах

10.08.2020

Літо — спекотна пору року, коли дуже хочеться вгамувати спрагу чимось прохолодним. Найсмачніший спосіб для цього — морозиво. Учасник  «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати морозиво в домашніх умовах досить просто та маловитратно.

Інгредієнти:

  • 1 банка (400 мл) кокосового молока (м’якоть і рідина)  
  • 300 мл вершків (3335%)  
  • 100 г білого шоколаду  
  • 2 яйця (тільки жовтки)  
  • 5 ст.  л. цукру
  • 50 г кокосової стружки  
  • 150200 г молочного шоколаду

Більше на тему: Полуничний смузі: рецепт корисного та смачного напою

Спосіб приготування:

  1. Жовтки розтерти з цукром блендером впродовж кількох хвилин.  
  2. Додати кокосове молоко і вершки, продовжуючи збивати до однорідності.  
  3. Перелити масу в миску/каструлю, додати білий шоколад і поставити на водяну баню. Готувати, помішуючи, не допускаючи закипання, близько 10 хвилин.  
  4. Додати кокосову стружку, розмішати.  
  5. Зняти з вогню, помістити миску в холодну воду, помішувати масу до охолодження (повинна залишитися злегка теплою).  
  6. Покласти молочний шоколад (крупно порубаний) і залишити на хвилину, аби він злегка розплавився.  
  7. Після чого лопаткою кількома рухами розмішати шоколад він не повинен повністю з’єднатися з іншими інгредієнтами, просто створюється невеликий мармуровий ефект.  
  8. Перелити масу в контейнер, придатний для заморожування, і помістити його в морозильну камеру. 12 рази морозиво перемішати.  

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить