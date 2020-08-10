Літо — спекотна пору року, коли дуже хочеться вгамувати спрагу чимось прохолодним. Найсмачніший спосіб для цього — морозиво. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати морозиво в домашніх умовах досить просто та маловитратно.

Інгредієнти:

1 банка (400 мл) кокосового молока (м’якоть і рідина)

300 мл вершків (33 – 35%)

100 г білого шоколаду

2 яйця (тільки жовтки)

5 ст. л. цукру

50 г кокосової стружки

150 – 200 г молочного шоколаду

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Спосіб приготування:

Жовтки розтерти з цукром блендером впродовж кількох хвилин. Додати кокосове молоко і вершки, продовжуючи збивати до однорідності. Перелити масу в миску/каструлю, додати білий шоколад і поставити на водяну баню. Готувати, помішуючи, не допускаючи закипання, близько 10 хвилин. Додати кокосову стружку, розмішати. Зняти з вогню, помістити миску в холодну воду, помішувати масу до охолодження (повинна залишитися злегка теплою). Покласти молочний шоколад (крупно порубаний) і залишити на хвилину, аби він злегка розплавився. Після чого лопаткою кількома рухами розмішати шоколад – він не повинен повністю з’єднатися з іншими інгредієнтами, просто створюється невеликий мармуровий ефект. Перелити масу в контейнер, придатний для заморожування, і помістити його в морозильну камеру. 1 – 2 рази морозиво перемішати.

Смачного!

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